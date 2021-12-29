Почему по ночам немеют руки, и когда с этим нужно бежать к врачу

Врачи объяснили, почему руки могут неметь по ночам. Что с этим можно сделать и в каких случаях необходимо обращаться за медицинской консультацией?

Что происходит при онемении рук

Человек теряет чувствительность одной или двух конечностей. Это может сопровождаться жжением, покалыванием, "ползанием мурашек". Называется такое явление - парестезия, и возникает оно чаще всего ночью либо сразу же после пробуждения.

Если подобное связано с внешними причинами, к примеру, снижением температуры, и случается редко, - это не повод для беспокойства.

Но в случае, если онемение происходит регулярно, нужно обращаться к врачу. Особенно если к онемению присоединяются неясность сознания, речи, слабость в руке.

Почему такое происходит?

Причиной онемения рук, является нарушение кровообращения или сдавливание нервов. Вместе с онемением могут проявляться и другие симптомы:

жжение,

мышечный спазм,

покалывание,

зуд,

онемение, усиливающееся во время движения,

повышение чувствительности к любым прикосновениям.

Онемение может возникать вследствие:

долгого нахождения в неудобной позе,

ношения тяжелых сумок и чемоданов,

долгого напряжения мышц,

длительного пребывания на холоде.

Когда без врача не обойтись

Исключите возможные внешние причины возникновения онемения, позаботьтесь о комфорте сна (смените подушку, матрас, купите удобную пижаму).

Если же это не помогает, обратитесь за консультацией к терапевту, а также к невропатологу. Медики помогут найти причину онемения и назначить лечение.