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Почему по ночам немеют руки, и когда с этим нужно бежать к врачу

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 12:10
Почему по ночам немеют руки, и когда с этим нужно бежать к врачу Фото: Врачи рассказали, почему руки немеют по ночам (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи объяснили, почему руки могут неметь по ночам. Что с этим можно сделать и в каких случаях необходимо обращаться за медицинской консультацией?

Об этом пишет Rsute.

Что происходит при онемении рук

Человек теряет чувствительность одной или двух конечностей. Это может сопровождаться жжением, покалыванием, "ползанием мурашек". Называется такое явление - парестезия, и возникает оно чаще всего ночью либо сразу же после пробуждения.

Если подобное связано с внешними причинами, к примеру, снижением температуры, и случается редко, - это не повод для беспокойства.

Но в случае, если онемение происходит регулярно, нужно обращаться к врачу. Особенно если к онемению присоединяются неясность сознания, речи, слабость в руке.

Почему такое происходит?

Причиной онемения рук, является нарушение кровообращения или сдавливание нервов. Вместе с онемением могут проявляться и другие симптомы:

  • жжение,
  • мышечный спазм,
  • покалывание,
  • зуд,
  • онемение, усиливающееся во время движения,
  • повышение чувствительности к любым прикосновениям.

Онемение может возникать вследствие:

  • долгого нахождения в неудобной позе,
  • ношения тяжелых сумок и чемоданов,
  • долгого напряжения мышц,
  • длительного пребывания на холоде.

Когда без врача не обойтись

Исключите возможные внешние причины возникновения онемения, позаботьтесь о комфорте сна (смените подушку, матрас, купите удобную пижаму).

Если же это не помогает, обратитесь за консультацией к терапевту, а также к невропатологу. Медики помогут найти причину онемения и назначить лечение.

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