Чому ночами німіють руки, і коли з цим потрібно бігти до лікаря
Лікарі пояснили, чому руки можуть німіти ночами. Що з цим можна зробити і в яких випадках необхідно звертатися за медичною консультацією?
Про це пише Rsute.
Що відбувається при онімінні рук
Людина втрачає чутливість однієї або двох кінцівок. Це може супроводжуватися печінням, поколюванням, "повзанням мурашок". Називається таке явище - парестезія, і виникає воно найчастіше вночі або відразу ж після пробудження.
Якщо подібне пов'язано із зовнішніми причинами, наприклад, зниженням температури, і трапляється рідко, - це не привід для занепокоєння.
Але в разі, якщо оніміння відбувається регулярно, потрібно звертатися до лікаря. Особливо якщо до оніміння приєднуються неясність свідомості, мови, слабкість в руці.
Чому таке відбувається?
Причиною оніміння рук, є порушення кровообігу або здавлювання нервів. Разом з онімінням можуть проявлятися і інші симптоми:
- печіння,
- м'язовий спазм,
- поколювання,
- свербіж,
- оніміння, що посилюється під час руху,
- підвищення чутливості до будь-яких дотиків.
Оніміння може виникати внаслідок:
- довгого перебування в незручній позі,
- носіння важких сумок і валіз,
- довгого напруження м'язів,
- тривалого перебування на холоді.
Коли без лікаря не обійтися
Виключіть можливі зовнішні причини виникнення оніміння, подбайте про комфорт сну (змініть подушку, матрац, купіть зручну піжаму).
Якщо ж це не допомагає, зверніться за консультацією до терапевта, а також до невропатолога. Медики допоможуть знайти причину оніміння і призначити лікування.
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