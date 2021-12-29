Чому ночами німіють руки, і коли з цим потрібно бігти до лікаря

Лікарі пояснили, чому руки можуть німіти ночами. Що з цим можна зробити і в яких випадках необхідно звертатися за медичною консультацією?

Що відбувається при онімінні рук

Людина втрачає чутливість однієї або двох кінцівок. Це може супроводжуватися печінням, поколюванням, "повзанням мурашок". Називається таке явище - парестезія, і виникає воно найчастіше вночі або відразу ж після пробудження.

Якщо подібне пов'язано із зовнішніми причинами, наприклад, зниженням температури, і трапляється рідко, - це не привід для занепокоєння.

Але в разі, якщо оніміння відбувається регулярно, потрібно звертатися до лікаря. Особливо якщо до оніміння приєднуються неясність свідомості, мови, слабкість в руці.

Чому таке відбувається?

Причиною оніміння рук, є порушення кровообігу або здавлювання нервів. Разом з онімінням можуть проявлятися і інші симптоми:

печіння,

м'язовий спазм,

поколювання,

свербіж,

оніміння, що посилюється під час руху,

підвищення чутливості до будь-яких дотиків.

Оніміння може виникати внаслідок:

довгого перебування в незручній позі,

носіння важких сумок і валіз,

довгого напруження м'язів,

тривалого перебування на холоді.

Коли без лікаря не обійтися

Виключіть можливі зовнішні причини виникнення оніміння, подбайте про комфорт сну (змініть подушку, матрац, купіть зручну піжаму).

Якщо ж це не допомагає, зверніться за консультацією до терапевта, а також до невропатолога. Медики допоможуть знайти причину оніміння і призначити лікування.