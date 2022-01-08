Почему вам никогда не хватает денег: как выбраться из замкнутого круга

Казалось бы, все довольно просто. Чтобы денег хватало на все, нужно больше зарабатывать. Но тут кроется самая большая системная ошибка – с ростом доходов начинают расти и расходы, поэтому ситуация кардинально не меняется.

Деньги – это специфический инструмент и с ним нужно правильно себя вести. Многим кажется, что перераспределение денежных средств в мире связано с какой-то вселенской несправедливостью.

Но это не так и проблема заключается только в финансовой неграмотности и неспособности правильно вести себя с деньгами.

Ваши потребности не отвечают доходам

Хотеть лучшие вещи, качественное питание и возможность оплатить любое желание – это хорошо. Но плохо, когда вы тратите деньги на то, что вам недоступно именно сейчас.

Рост потребностей в соответствии с доходами – это нормально и предсказуемо. Если вы получили прибавку к зарплате вполне ощутимую или перешли на более высокооплачиваемую работу, то покупать одежду на секонд-хенде и питаться макаронами быстрого приготовления вы не будете.

Но чаще всего бывает наоборот – потребности человека растут независимо от доходов и в этом заключается ловушка кредитов.

Если кредитные средства были потрачены не на вещи крайней необходимости (например, вы залезли в долг, чтобы купить новый телевизор), мы привыкаем к более высокому уровню жизни.

А вот назад вернуться будет намного сложнее и кредиты начнут накапливаться как снежный ком.

Вы не учитываете мелкие расходы

Кажется, что 20 или 30 гривен на чашку кофе утром у метро – это не так уж и много. Но если вы посчитаете сумму за месяц – вы очень удивитесь, сколько вы тратите.

Если вы начнете ежедневно откладывать эту сумму в копилку, то за год накопите денег на скромный отпуск у моря на одного человека.

Вы не ведете бюджет и не считаете деньги

Деньги не любят пренебрежительного отношения и поэтому не задерживаются у тех, кто не умеет их считать. Ничего странного в этом нет и многие не хотят постоянно просчитывать месячный бюджет.

Заканчивается это плохо, зарплата тратится за несколько дней, а до следующей вы опять живете в долг – с кредитной карты. Через месяц ситуация повторяется – вы отдаете часть зарплаты на долги, а оставшейся суммы вам опять не хватает.

Если вы не знаете точной суммы денег на вашей карте, в вашем кошельке – это тревожный знак. Постарайтесь ввести собственную систему учета денег и занимайтесь им так, как удобно вам.

Не так уж и важно, что именно вы будете использовать – тетрадку или форму в компьютере, или приложение. Главное – вносить все доходы и расходы с максимальной точностью. В конце каждого месяца проанализируйте всю эту информацию и сделайте выводы.

Вы не умеете планировать крупные покупки

Неграмотное планирование покупок – четкий сигнал упущенной выгоды и потраченных нервов. Перед покупкой холодильника стоит определиться, какая модель вам нужна, для каких потребностей, почитать отзывы в интернете, сравнить цены.

Если вы просто идете в магазин и покупаете то, на что вас уговорили менеджеры, то буквально через несколько недель вы можете обнаружить, что вам он не подошел по размеру или мощность не та.

Самое плохое – вы получите некачественную технику, которую придется ремонтировать очень скоро. А это – дополнительная трата денег, времени и нервов.

Вы не делаете сбережений

Деньги должны работать на ваше будущее и очень важно создать финансовую подушку безопасности. В этом помогут сбережения, грамотные вклады, инвестиции.

И откладывать небольшую сумму можно даже с самой маленькой зарплаты, без особых усилий.