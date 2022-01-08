Чому вам ніколи не вистачає грошей: як вибратися із замкнутого кола

Здавалося б, все досить просто. Щоб грошей вистачало на все, потрібно більше заробляти. Але тут криється найбільша системна помилка - з ростом доходів починають рости й витрати, тому ситуація кардинально не змінюється.

Гроші - це специфічний інструмент і з ним потрібно правильно поводитися. Багатьом здається, що перерозподіл грошових коштів у світі пов'язаний з якоюсь вселенською несправедливістю.

Але це не так і проблема полягає тільки у фінансовій неграмотності та нездатності правильно поводитися з грошима.

Ваші потреби не відповідають доходам

Хотіти кращі речі, якісне харчування і можливість оплатити будь-яке бажання - це добре. Але погано, коли ви витрачаєте гроші на те, що вам недоступно саме зараз.

Зростання потреб відповідно до доходів - це нормально і передбачувано. Якщо ви отримали надбавку до зарплати цілком відчутну або перейшли на більш високооплачувану роботу, то купувати одяг на секонд-хенді та харчуватися макаронами швидкого приготування ви не будете.

Але найчастіше буває навпаки - потреби людини ростуть незалежно від доходів і в цьому полягає пастка кредитів.

Якщо кредитні кошти були витрачені не на речі крайньої потреби (наприклад, ви залізли в борг, щоб купити новий телевізор), ми звикаємо до більш високого рівня життя.

А ось назад повернутися буде набагато складніше і кредити почнуть накопичуватися як сніжний ком.

Ви не враховуєте дрібні витрати

Здається, що 20 чи 30 гривень на чашку кави вранці біля метро – це не так вже й багато. Але якщо ви порахуєте суму за місяць – ви дуже здивуєтеся, скільки ви витрачаєте.

Якщо ви почнете щодня відкладати цю суму в скарбничку, то за рік накопичите грошей на скромну відпустку біля моря на одну людину.

Ви не ведете бюджет і не рахуєте гроші

Гроші не люблять зневажливого ставлення і тому не затримуються у тих, хто не вміє їх рахувати. Нічого дивного в цьому немає і багато хто не хоче постійно прораховувати місячний бюджет.

Закінчується це погано, зарплата витрачається за кілька днів, а до наступної ви знову живете в борг – з кредитної картки. Через місяць ситуація повторюється - ви віддаєте частину зарплати на борги, а суми, що залишилася, вам знову не вистачає.

Якщо ви не знаєте точної суми грошей на вашій картці, у вашому гаманці – це тривожний знак. Постарайтеся ввести власну систему обліку грошей і займайтеся ним так, як зручно вам.

Не так вже й важливо, що саме ви будете використовувати – зошит або форму в комп'ютері, або додаток. Головне - вносити всі доходи та витрати з максимальною точністю. В кінці кожного місяця проаналізуйте всю цю інформацію і зробіть висновки.

Ви не вмієте планувати великі покупки

Неграмотне планування покупок - чіткий сигнал упущеної вигоди та витрачених нервів. Перед покупкою холодильника варто визначитися, яка модель вам потрібна, для яких потреб, почитати відгуки в Інтернеті, порівняти ціни.

Якщо ви просто йдете в магазин і купуєте те, на що вас вмовили менеджери, то буквально через кілька тижнів ви можете виявити, що вам він не підійшов за розміром або потужність не та.

Найгірше - ви отримаєте неякісну техніку, яку доведеться ремонтувати дуже скоро. А це - додаткова трата грошей, часу і нервів.

Ви не робите заощаджень

Гроші повинні працювати на ваше майбутнє і дуже важливо створити фінансову подушку безпеки. У цьому допоможуть заощадження, грамотні вклади, інвестиції.

І відкладати невелику суму можна навіть з найменшої зарплати, без особливих зусиль.