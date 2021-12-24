Вот почему нельзя стричь своих родственников. Особенно мамам - детей

Наши предки верили, что волосы являются определенным звеном - связью между нами и Вселенной, поэтому старались стричься как можно реже. Также считалось, что волосы накапливают наш жизненный опыт.

Кого нельзя стричь

Чаще всего можно встретить такие запреты: дочке нельзя стричь отца, матери - ребенка, а жене мужа.

Ведь считается, что таким образом мы можем навредить энергетическому полю человека.

Чем может обернуться такая стрижка

Считается, что стригущие отца или мать, сокращают тем самым продолжительность их жизни.

Муж и жена не могут стричь друг друга, поскольку это может закончиться ссорами и неурядицами.

Также нельзя стричь ребенка, пока ему не исполнится год.

А мать, которая будет постоянно обрезать пряди детишкам, может забрать их удачу и везение себе.

Стричь себя также нельзя

В народе говорят, что таким образом себе можно сократить жизнь.

Если сам себя подстригает одинокий человек, ему будет сложно найти вторую половину. А женщины могут уменьшить свои шансы стать матерью.

Также такое самообслуживание может навредить финансовой удаче.

Беременным нельзя стричь себя, потому что они сами лишатся жизненной силы, да еще и у ребенка могут забрать ее.

Стрижка себя вредит финансовой удаче.

Лунный календарь стрижек на январь 2022

Считается, что стричься лучше всего на растущую луну, чтобы волосы были сильными и здоровыми.

Лучшими днями для смены прически будут: 3, 4, 11, 13 число, а вот 28 января (на убывающую луну) от этой процедуры лучше отказаться.