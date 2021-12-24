Ось чому не можна стригти своїх родичів. Особливо мамам - дітей

Часто заради економії грошей, через брак часу чи з інших причин ми стрижемо свої родичів, або самі просимо їх це зробити. Але це насправді не найкраща ідея.
Чому так не варто чинити, пише Ukr.media.
Наші пращури вірили, що волосся є певною ланкою - зв'язком між нами і всесвітом, тому намагалися стригтися якомога рідше. Також вважалося, що волосся накопичує наш життєвий досвід
Найчастіше можна зустріти такі заборони: доньці не можна стригти батька, матері - дитину, а дружині чоловіка.
Адже вважається, що таким чином ми можемо нашкодити енергетичному полю людини.
Вважається, що які стрижуть батька або матір, скорочують тим самим тривалість їх життя.
Чоловік і дружина не можуть стригти один одного, позаяк це може закінчитися сварками і негараздами.
Також не можна стригти дитину, поки їй не виповниться рік.
А матір, яка буде постійно обрізати пасма дітлахам, може забрати їх удачу і везіння собі.
Вважається, що стригтися найкраще на зростаючу місяць, щоб волосся було сильними і здоровими.
Найкращими днями для зміни зачіски будуть: 3, 4, 11, 13 число, а ось 28 січня (на убуваючий місяць) від цієї процедури краще відмовитися.
Раніше ми писали, чому не можна свистіти в домі, і які неприємності це може викликати.