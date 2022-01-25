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Чому не можна купувати магазинний хліб: лікар дала чітку відповідь

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Вівторок 25 січня 2022 11:59
Чому не можна купувати магазинний хліб: лікар дала чітку відповідь Фото: Лікар розповіла про шкоду хліба (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Магазинний хліб купувати не можна через великий вміст в ньому глютену і цукру.

Про це повідомила фахівець з харчування Ксенія Чорна.

У хлібі, який їли наші предки, не було такої кількості глютену, як в сучасному промисловому, пояснила вона.

Клейковина, яка міститься в магазинному хлібі, дратує всю систему травлення.

"Через регулярне вживання хліба може бути застій жовчі, утворення поліпів, каменів у жовчному міхурі, проблеми з підшлунковою залозою, здуття, газоутворення, проблеми зі шкірою, акне. Коли ти щодня їси рафіновані вуглеводи, ти підвищуєш рівень глюкози в крові, що призводить до інсулінорезистентності, а вона є основною причиною серцево-судинних захворювань", - розповіла Ксенія.

Дієтолог повідомила важливий момент - магазинний хліб також містить багато цукру, тому відчуття насичення від нього проходить дуже швидко.

Ксенія зазначила, що найкраще пекти хліб вдома, а не купувати в магазині.

Нагадаємо, що лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру

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