Вот почему нельзя одалживать посуду под праздник: накличете беду, и не только

Посуда - как и любая другая одолженная вещь, несет в дом энергетику прежних владельцев. А если одолжить чашки, вилки, ложки, тарелки в праздник, нужно быть особенно осторожным в обращении с ними.
Почему так нельзя делать, пишет Rsute.
Считается, что в праздники появляется поток энергии, который исходит от Вселенной, от самого события и людей, имеющих к нему отношение.
К примеру, в день рождения для именинника посылается запас энергии, рассчитанный на целый год.
В церковный праздник сильна энергетика самого дня. То же самое происходит в народные торжества, которые считаются особенно сильными днями. Речь идет о летнем и зимнем равноденствии, солнцестоянии, празднике Ивана Купала и других. Семейные же торжества напитываются энергией счастья родственников и гостей.
В таком случае взятые в долг вещи нужно использовать исключительно в торжественный день.
Попадая в другой дом, вещи могут как отдавать, так и впитывать энергию. А вернувшиеся назад, они могут иметь следы негативной энергии, которая приведет к порче или неприятностям.
В праздник скапливается много энергии, которая останется на посуде. Если ее взяли, то и вернуть нужно обязательно в целости.
Если все же не смогли обойтись своей посудой, обязательно верните ее с чем-то. Положите кусочек торта, печенье, сладости. Это, наоборот, притянет стабильность, улучшатся отношения и здоровье.
В случае, когда чужая посуда разбилась, обязательно купите (желательно такую же) и верните.
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