Ось чому не можна позичати посуд під свято: накличете біду, і не тільки

Чому під свято не позичають посуд

Вважається, що у свята з'являється потік енергії, який виходить від Всесвіту, від самої події і людей, що мають до неї відношення.

Наприклад, в день народження для іменинника посилається запас енергії, розрахований на цілий рік.

У церковне свято сильна енергетика самого дня. Те ж саме відбувається в народні торжества, які вважаються особливо сильними днями. Йдеться про літнє і зимове рівнодення, сонцестояння, свято Івана Купала та інші. Сімейні ж торжества насичуються енергією щастя родичів і гостей.

Якщо ви все ж позичили посуд напередодні свята

В такому випадку взяті в борг речі потрібно використовувати виключно в урочистий день.

Потрапляючи в інший будинок, речі можуть як віддавати, так і вбирати енергію. А повернувшись назад, вони можуть мати сліди негативної енергії, яка призведе до псування або неприємностей.

У свято накопичується багато енергії, яка залишиться на посуді. Якщо її взяли, то і повернути потрібно обов'язково в цілості.

Прикмети про позичений посуд

Позичили чашку - у партнера можуть з'явитися зв'язки на стороні.

Позичили склянку або фужер - хтось пристраститься до алкоголю.

Віддали тарілку - труднощі з фінансами, борги і великі витрати.

Позичили багато посуду - ймовірні неприємності в особистій сфері і погіршення здоров'я, сварки та інші труднощі.

Розбили щось з позиченого посуду - присутній пристріт.

Не повернули або ж забули віддати позичений посуд - до втрати енергії.

Якщо віддають позичений посуд немитим - чужа енергія в будинку.

Це важливо!

Якщо все ж не змогли обійтися своїм посудом, обов'язково поверніть її з чимось. Покладіть шматочок торта, печиво, солодощі. Це, навпаки, притягне стабільність, покращаться відносини і здоров'я.

У разі, коли чужий посуд розбився, обов'язково купіть (бажано такий же) і поверніть.