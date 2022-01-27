ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ось чому не можна позичати посуд під свято: накличете біду, і не тільки

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 21:00
Ось чому не можна позичати посуд під свято: накличете біду, і не тільки Фото: чому не можна позичати посуд під свято (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Посуд - як і будь-яка інша позичена річ, несе в будинок енергетику колишніх власників. А якщо позичити чашки, виделки, ложки, тарілки в свято, потрібно бути особливо обережним у поводженні з ними.

Чому так не можна робити, пише Rsute.

Чому під свято не позичають посуд

Вважається, що у свята з'являється потік енергії, який виходить від Всесвіту, від самої події і людей, що мають до неї відношення.

Наприклад, в день народження для іменинника посилається запас енергії, розрахований на цілий рік.

У церковне свято сильна енергетика самого дня. Те ж саме відбувається в народні торжества, які вважаються особливо сильними днями. Йдеться про літнє і зимове рівнодення, сонцестояння, свято Івана Купала та інші. Сімейні ж торжества насичуються енергією щастя родичів і гостей.

Якщо ви все ж позичили посуд напередодні свята

В такому випадку взяті в борг речі потрібно використовувати виключно в урочистий день.

Потрапляючи в інший будинок, речі можуть як віддавати, так і вбирати енергію. А повернувшись назад, вони можуть мати сліди негативної енергії, яка призведе до псування або неприємностей.

У свято накопичується багато енергії, яка залишиться на посуді. Якщо її взяли, то і повернути потрібно обов'язково в цілості.

  • Прикмети про позичений посуд

  • Позичили чашку - у партнера можуть з'явитися зв'язки на стороні.
  • Позичили склянку або фужер - хтось пристраститься до алкоголю.
  • Віддали тарілку - труднощі з фінансами, борги і великі витрати.
  • Позичили багато посуду - ймовірні неприємності в особистій сфері і погіршення здоров'я, сварки та інші труднощі.
  • Розбили щось з позиченого посуду - присутній пристріт.
  • Не повернули або ж забули віддати позичений посуд - до втрати енергії.
  • Якщо віддають позичений посуд немитим - чужа енергія в будинку.

Це важливо!

Якщо все ж не змогли обійтися своїм посудом, обов'язково поверніть її з чимось. Покладіть шматочок торта, печиво, солодощі. Це, навпаки, притягне стабільність, покращаться відносини і здоров'я.

У разі, коли чужий посуд розбився, обов'язково купіть (бажано такий же) і поверніть.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити на перехресті, щоб не накликати біду.

Також експерти розповіли, які речі не можна нікому дарувати, так як їх вважають речами-вампірами.

Читайте РБК-Україна в Google News
приметы
LITE
Взяти на замітку: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні з трендовим принтом весни
Взяти на замітку: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні з трендовим принтом весни