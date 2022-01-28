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Эксперт назвала самую полезную капусту, которую нужно есть всем

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Пятница 28 января 2022 07:01
Эксперт назвала самую полезную капусту, которую нужно есть всем Названо, какая капуста самая полезная
Автор: Татьяна Самарук

Зимой организм человека нуждается во многих витаминах и минералах. А, как известно, одним из самых полезных овощей является капуста. Поэтому эксперты рекомендуют есть именно квашеную белокочанную капусту.

О пользе зеленой капусты кале рассказала эксперт по правильному питанию Лана Форе.

По ее словам, в зеленой капусте много калия, который регулирует баланс жидкости в организме и предотвращает нарушения сердечной деятельности.

Польза капусты

Так, капуста содержит много витаминов, минералов и клетчатки. К тому же в ней мало жира и калорий, что делает ее идеальным основным блюдом или гарниром.

Он также богат антиоксидантами и содержит два важных флавоноида, а именно кемпферол и кверцетин. Они полезны тем, что обладают противовоспалительным и антимикробным действием.

Овощ содержит витамины С и Е, которые укрепляют иммунную систему и защищают клетки от свободных радикалов, а также важен для нормального свертывания крови витамин К.

Эксперт назвала самую полезную капусту, которую нужно есть всемПольза зеленой капусты (freepik)

Как правильно готовить зеленую капусту

Эксперт рассказала, что из нее можно делать салаты, тушить, запекать в духовке с другими овощами и делать вкусные смузи.

Кроме того, перед приготовлением ее нужно тщательно промыть в холодной воде, чтобы удалить с нее остатки земли.

Далее срежьте листья с толстых веток и нарежьте их тонкими полосками и бланшируйте.

Важно, что этот сорт капусты можно заморозить.

Раньше мы называли овощи, которые повышают риск рака.

Также мы писали, как правильно готовить бобовые, чтобы не страдало пищеварение.

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