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Врач назвал новый симптом коронавируса: о нем вы еще не знали

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 09:58
Врач назвал новый симптом коронавируса: о нем вы еще не знали
У коронавируса появился новый симптом (фото: РБК-Украина)

Врачи назвали новый симптом коронавируса, связанный с кашлем

Коронавирус в Украине заразил 5710 человек, из них скончались 151, 359 пациентов вылечились от инфекции. Израильский врач рассказал о новом и неожиданном симптоме COVID-19, который можно спутать с признаком ОРВИ. Медик сообщил, что кашель с мокротой может указывать на то, что человек болен коронавирусом и ему необходимо сделать тест для точного установления диагноза.

По словам медика, у 36% инфицированных встречался именно этот симптом.

"У 97% - температура. У 76% людей - слабость и боли в мышцах. У 67% - сухой кашель, у 36% - кашель с мокротой", - сообщил израильский врач Борис Бриль "Обозревателю".

Также доктор развеял миф о диагностике COVID-19 методом задержки дыхания. Способ состоит в том, чтобы на 10 секунд задержать дыхание, если вам удалось это сделать - коронавируса у вас нет. Но Борис Бриль называет это фейком и способом от шарлатанов.

Напомним, что часто наблюдаемые симптомы коронавируса это:

  • повышение температуры тела; ‎
  • утомляемость; ‎
  • сухой кашель. ‎

У некоторых инфицированных могут также ‎наблюдаться: ‎

  • боли в мышцах и суставах;
  • заложенность носа; ‎
  • выделения из носа; ‎
  • боль в горле; ‎
  • диарея. ‎

Как мы ранее писали, ученые выявили шокирующую связь смога и коронавируса.

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