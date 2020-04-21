Чому чоловіки частіше хворіють коронавірусом: названа несподівана причина

Коронавірус частіше інфікує чоловіків (фото: РБК-Україна)

Вчені розповіли, чому чоловіки хворіють частіше всього коронавірусом

Коронавірус у світі інфікував вже близько 2,5 мільйонів людей. Інфекція продовжує поширюватися. Британські вчені заявили, що в країні кількість чоловіків, заражених COVID-19, перевищує кількість хворих жінок в два рази.

Жінки долають хворобу за чотири дні, а чоловікам для одужання потрібно не менше шести. Про це пише таблоїд Daily Mail. Фахівці з'ясували, що причина більшої захворюваності у чоловічої статі - це їхні яєчка. За версією вчених, частинки вірусу приєднуються до клітин білка, що мешкає в тестикулах.

Коронавірус збирається саме в текстикулах, там він ховається і від імунної системи. Це дозволяє інфекції тривалий час зберігатися в організмі чоловіків. Коли коронавірус вторгається в тіло, він зв'язується з клітинами, що виражають білок ACE2 або ангіотензинперетворюючий фермент. Ці ферменти виявляються в легенях, серці і кишечнику. У чоловіків дані білки також у великих кількостях зустрічаються в яєчках. В жіночих яєчниках вміст ACE2 набагато менше.

До речі, лікарі-онкологи з медичного центру Montefiore в Бронксі вивчили три сім'ї та опублікували дослідження, що чоловіки більш важко переносять коронавірус. Його результати опубліковані на сайті MedRxiv. На думку вірусологів, коронавірус потребує переміщення через кровотік, щоб досягти яєчок.

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