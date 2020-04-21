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Чому чоловіки частіше хворіють коронавірусом: названа несподівана причина

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 11:44
Чому чоловіки частіше хворіють коронавірусом: названа несподівана причина
Коронавірус частіше інфікує чоловіків (фото: РБК-Україна)

Вчені розповіли, чому чоловіки хворіють частіше всього коронавірусом

Коронавірус у світі інфікував вже близько 2,5 мільйонів людей. Інфекція продовжує поширюватися. Британські вчені заявили, що в країні кількість чоловіків, заражених COVID-19, перевищує кількість хворих жінок в два рази.

Жінки долають хворобу за чотири дні, а чоловікам для одужання потрібно не менше шести. Про це пише таблоїд Daily Mail. Фахівці з'ясували, що причина більшої захворюваності у чоловічої статі - це їхні яєчка. За версією вчених, частинки вірусу приєднуються до клітин білка, що мешкає в тестикулах.

Коронавірус збирається саме в текстикулах, там він ховається і від імунної системи. Це дозволяє інфекції тривалий час зберігатися в організмі чоловіків. Коли коронавірус вторгається в тіло, він зв'язується з клітинами, що виражають білок ACE2 або ангіотензинперетворюючий фермент. Ці ферменти виявляються в легенях, серці і кишечнику. У чоловіків дані білки також у великих кількостях зустрічаються в яєчках. В жіночих яєчниках вміст ACE2 набагато менше.

До речі, лікарі-онкологи з медичного центру Montefiore в Бронксі вивчили три сім'ї та опублікували дослідження, що чоловіки більш важко переносять коронавірус. Його результати опубліковані на сайті MedRxiv. На думку вірусологів, коронавірус потребує переміщення через кровотік, щоб досягти яєчок.

Як ми раніше писали, лікар назвав новий симптом коронавіруса: про нього ви ще не знали.

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