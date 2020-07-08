Почему маски нельзя вешать на зеркало заднего вида авто: эксперт дал ответ

Во время пандемии коронавируса у многих автомобилистов появилась привычка вешать медицинскую маску на зеркало заднего вида авто. Но эксперт говорит о том, что этого делать нельзя.

Директор департамента расследований дорожно-транспортных происшествий DEKRA (европейской компании по проверке и инспекции транспортных средств) Питер Рюккер сообщил немецким СМИ, что никогда не нужно ничего вешать на зеркало заднего вида, и даже ароматизированные "елочки" для салона, передает Telegram-канал "Коронавирус Украина".

При этом он отметил, что медицинские маски по своим размерам еще больше, чем ароматизаторы салона, поэтому их тем более нельзя вешать. Любые раскачивающиеся предметы в поле зрения отвлекают внимание водителя.

Они не только ограничивают видимость дороги, особенно при повороте на право, но и водитель привыкает к тому, что на краю его поля зрения что-то постоянно движется. Это опасно тем, что водитель может вовремя не сразу заметить пешехода или велосипедиста.

Так куда же класть маски? Эксперт советует оставлять маски в специальных отсеках для небольших вещей. При том, что они есть в большинстве авто.

Напомним, в Мелитополе иномарка снесла пешеходов.

Ранее под Киевом авто снесло женщину с коляской на пешеходном переходе.