Почему их культура рождает таких монстров? Защитник Украины высказался о "хороших русских"

Что услышал воин во время увольнения

Павел был шокирован, что во время короткого увольнения ему пришлось услышать из колонок российскую попсу, блоггеров, юмористов и других представителей страны-агрессора.

"Российский рэп, российский рок, люди смотрят в телефонах блогеров. Я шокирован, что во время войны вы не видите связи между российскими ракетами и российской культурой", - сказал на видео воин.

Защитник сказал, что во время войны, когда гибнут нашими лучшие мужчины - то про врага говорят или плохо или никак!

Он уточнил, что воюет с нами не Путин, а армия, а миллионы россиян поддерживают эту войну. А их мировоззрение сформировалась благодаря так называемой российской культуре и контенту, который они производят.

"Если российская культура такая великая, почему она порождает таких монстров, которых вы видели, например, в Ирпене", - спросил Вышебаба.