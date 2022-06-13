Чому їхня культура народжує таких монстрів? Захисник України висловився про "хороших росіян"

Український захисник Павло Вишебаба, який відомий своєю проникливою поезією на фронті, розповів, що думає про російську культуру і "хороших росіян".
Під час свого короткого звільнення з фронту він був вражений, що робиться в тилу. Про це він розповів на відео в Facebook.
Павло був шокований, що під час короткої поїздки йому довелося почути з колонок російську попсу, блогерів, гумористів та інших представників країни-агресора.
"Російський реп, російський рок, люди дивляться в телефонах блогерів. Я шокований, що під час війни ви не бачите зв'язку між російськими ракетами й російською культурою", - сказав на відео воїн.
Захисник сказав, що під час війни, коли гинуть наші кращі чоловіки - то про ворога говорять або погано або ніяк!
Він уточнив, що воює з нами не Путін, а армія, а мільйони росіян підтримують цю війну. А їх світогляд сформувалася завдяки так званій російській культурі і контенту, який вони виробляють.
"Якщо російська культура така велика, чому вона породжує таких монстрів, яких ви бачили, наприклад, в Ірпені", - запитав Вишебаба.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський надав Олександру Невзорову українське громадянство.
Нагадаємо, що у Росії порушили справу проти Невзорова через нібито поширення фейків про війну в Україні.