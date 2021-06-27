Почему Конституция Пилипа Орлика находится не в Украине: когда ее можно будет увидеть

Данная конституция была написана на латыни и староукраинском языке. При этом латиноязычный документ находится в Национальном архиве Швеции. В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях.

Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств. Его готовили для транспортировки, но в силу определенных обстоятельств закопали.

Другая копия конституции на староукраинском языке хранится в Русском архиве древних актов, ее обнаружил киевский историк Александр Алферов в 2008 году. Копию этого архивного документа Алферов передал в Музей гетманства в Киеве. В данное время он с коллегами переводит дневники Пилипа Орлика.

Отметим, по словам президента Владимира Зеленского, Конституцию Филиппа Орлика на латыни можно будет увидеть в Киеве во время празднования 30-летия независимости Украины 24 августа 2021 года.

Титульная страница Конституции Пилипа Орлика на староукраинском языке (фото: wikipedia.org)

В 2010 году на территории Бендерской крепости в Приднестровье был установлен памятник Конституции Филиппа Орлика.

Памятник Конституции Пилипа Орлика в Бендерской крепости (фото: wikipedia.org)

В 2011 году в шведском городе Кристианстад открыли памятник и мемориальную доску Пилипу Орлику. Открытие было приурочено к 300-й годовщине Конституции Филиппа Орлика и 15-й годовщине современной Конституции Украины.

Памятный знак Пилипу Орлику в г. Кристианстад, Швеция (фото: wikipedia.org)