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Чому комарі "загризають" певних людей: про ці фактори ви не знали

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П'ятниця 17 червня 2022 12:15
Чому комарі "загризають" певних людей: про ці фактори ви не знали Фото: чому комарі вибирають для укусів певних людей (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Комарі можуть зіпсувати будь-який відпочинок, незалежно від того, де ви знаходитесь. Як правило, в кожній групі людей є одна людина, яка завжди весь в укусах, а інші залишаються неушкодженими.

Набридливим комахам подобається певний тип людей, пише Metro.

Що такого в деяких людях, перед чим комарі просто не можуть встояти?

Медичний експерт Доктор Росс Перрі розповів, що близько 20% населення більш сприйнятливі до укусів комах, і насправді це залежить від ряду факторів.

Від чого залежать укуси комарів?

Група крові

За словами доктора, група крові може відігравати значну роль.

Згідно з дослідженням, кров групи 0 (I) подобається комарам більше, ніж А (II), В (III) і АВ (IV).

Експерти підкреслюють, що близько 80% людей "подають сигнал", що показує, яка у них група крові, і це приваблює кровопивць.

Одяг

Чималу роль для залучення комах має одяг.

"Їх, як правило, більше приваблюють темні кольори, які їм легше помітити, тоді як світлі кольори, як правило, зливаються", - розповів доктор Росс.

Чому комарі &quot;загризають&quot; певних людей: про ці фактори ви не зналиКомарів дуже приваблює запах парфумів (фото: freepic.com)

Піт і бактерії

Комаров сильно приваблює запах бактерій і поту. Наприклад, якщо людина тренується на природі - вона стане мішенню для комах.

Парфуми

Експерт Говард Картер також додає, що парфуми є ще одним ключовим фактором, що приваблює комарів.

Дуже рекомендується уникати всіх парфумів, а також кремів від засмаги. До речі, кровопивці обожнюють запах лаванди.

Стрес і кортизол

Доктор Сем Уоттс, засновник Mind Body Medical, повідомив, що є також докази того, що комарі можуть використовувати гормон стресу кортизол для відстеження потенційних цілей.

"Ті, у кого більш високий рівень кортизолу і більш різкі його сплески, з більшою ймовірністю будуть вкушені комарами, ніж інші", - пояснив він.

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