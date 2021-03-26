Почему католическая Пасха в этом году на месяц раньше: в ПЦУ дали ответ

Разница в дате празднования Пасхи католиков и православных зависит ото того, от какой даты отсчитывается первое весеннее полнолуние.

Об этом рассказал иерарх Православной церкви Украины Евстратий Зоря в интервью Укринформу .

"Разница в дате праздновании Пасхи католиков и православных объясняется тем, от какой даты отсчитывается первое полнолуние", - пояснил владыка.

По его словам, православные, независимо от того, придерживаются ли они старого или нового календаря, соблюдают единую пасхалию и отсчитывают дату Пасхи от даты равноденствия по юлианскому календарю.

А католики и протестанты высчитывают дату от астрономического равноденствия и, соответственно, разница, которая есть между двумя календарями тринадцать дней, влияет и на дату отсчета равноденствия.

"И поэтому где-то раз в пять лет даты празднования совпадают, иногда разница в праздновании составляет неделю, а иногда такая большая разница фактически в месяц", - рассказал священнослужитель.

Отметим, что православные христиане в этом году Пасху празднуют 2 мая, а католики - 4 апреля.