Почему католическая Пасха в этом году на месяц раньше: в ПЦУ дали ответ
Разница в дате празднования Пасхи католиков и православных зависит ото того, от какой даты отсчитывается первое весеннее полнолуние.
Об этом рассказал иерарх Православной церкви Украины Евстратий Зоря в интервью Укринформу.
"Разница в дате праздновании Пасхи католиков и православных объясняется тем, от какой даты отсчитывается первое полнолуние", - пояснил владыка.
По его словам, православные, независимо от того, придерживаются ли они старого или нового календаря, соблюдают единую пасхалию и отсчитывают дату Пасхи от даты равноденствия по юлианскому календарю.
А католики и протестанты высчитывают дату от астрономического равноденствия и, соответственно, разница, которая есть между двумя календарями тринадцать дней, влияет и на дату отсчета равноденствия.
"И поэтому где-то раз в пять лет даты празднования совпадают, иногда разница в праздновании составляет неделю, а иногда такая большая разница фактически в месяц", - рассказал священнослужитель.
Отметим, что православные христиане в этом году Пасху празднуют 2 мая, а католики - 4 апреля.
Напомним мы писали о поминальных днях в 2021 году в Украине, и о том какие будут важные даты в связи с этим. Поминальные дни украинцы называют родительскими субботами. Такие дни тесно связаны с православными праздниками.
При этом каждый год эти дни проходят в разное время. Поминальные дни также связаны с церковью, куда идут и заказывают молебен об усопших. После этого - они посещают кладбища. Вечерам обязательно необходимо накрыть поминальную трапезу.
Также для поминания усопших существуют специальные календарные дни. Кроме того, есть определенные запреты, то, что нельзя делать в эти дни.
Мы также писали о праздниках и выходных в апреле этого года. Нас ждет уникальный месяц, который в Украине случается крайне редко.