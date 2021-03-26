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Чому католицький Великдень цього року на місяць раніше: у ПЦУ дали відповідь

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 07:26
Чому католицький Великдень цього року на місяць раніше: у ПЦУ дали відповідь Фото: у ПЦУ розповіли, чому католицький Великдень цього року на місяць раніше (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Різниця в даті святкування Великодня католиків і православних залежить від того, від якої дати відраховується перший весняний повний місяць.

Про це розповів ієрарх Православної церкви України Євстратій Зоря в інтерв'ю Укрінформу.

"Різниця в даті святкування Великодня католиків і православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перший повний місяць", - пояснив владика.

За його словами, православні, незалежно від того, чи дотримуються вони старого або нового календаря, дотримуються єдиної пасхалії і відраховує дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем.

А католики та протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення і, відповідно, різниця, яка є між двома календарями тринадцять днів, впливає і на дату відліку рівнодення.

"І тому десь раз в п'ять років від дати святкування збігаються, іноді різниця у святкуванні становить тиждень, а іноді така велика різниця фактично на місяць", - розповів священник.

Зазначимо, що православні християни цього року Великдень святкують 2 травня, а католики - 4 квітня.

Нагадаємо ми писали про поминальні дні у 2021 році в Україні, і про те які будуть важливі дати у зв'язку з цим. Поминальні дні українці називають батьківськими суботами. Такі дні тісно пов'язані з православними святами.

При цьому кожен рік ці дні проходять у різний час. Поминальні дні також пов'язані з церквою, куди йдуть і замовляють молебень про покійних. Після цього - вони відвідують кладовища. Вечорами обов'язково необхідно накрити поминальну трапезу.

Також для поминання покійних існують спеціальні календарні дні. Крім того, є певні заборони, те, що не можна робити в ці дні.

Ми також писали про свята і вихідні у квітні цього року. Нас чекає унікальний місяць, який в Україні трапляється вкрай рідко.

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