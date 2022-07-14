Почему картофель запрещено хранить с луком: можно потерять урожай

Некоторые хозяйки совершают грубую ошибку, сохраняя вместе картофель и лук. Размещение таких продуктов в холодильнике и других местах, которые предназначены для их хранения, является основой их длительной безопасности.
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Многие хозяйки считают, что овощи, которые лежат рядом - это удобно и практично. Но важно понимать, что не все продукты могут храниться вместе.
Это касается картофеля и лука. Если хранить эти продукты вместе, то получается своеобразный замкнутый круг: лук забирает у картофеля влагу, из-за чего он начинает портиться, а в то же время падает качество луковиц.
Также рядом с луком картофель может начать гнить или станет дряблым, начнет прорастать. Поэтому в результате такого хранения придется регулярно перебирать клубни и выбрасывать испорченную.
Поэтому стоит никогда не хранить лук и картофель вместе. Благодаря этому овощи хранятся у них гораздо дольше.
Отметим, что картофель - это продукт, который портится необратимо, поскольку содержащаяся в нем вода может испариться или замораживаться, а крахмал - распадается.
Для хорошего и длительного хранения картофеля нужно обязательно соблюдать жесткие требования:
Также следует заметить, что не все сорта картофеля годятся для длительного хранения.
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