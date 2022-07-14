Чому картоплю заборонено зберігати з цибулею: можна втратити врожай

Деякі господині роблять грубу помилку, зберігаючи разом картоплю та цибулю. Розміщення таких продуктів у холодильнику та інших місцях, які призначені для їх зберігання, є основою їхньої тривалої безпеки.
Як правильно зберігати овочі - читайте нижче.
Багато господинь вважає, що овочі, які лежать поруч - це зручно і практично. Але важливо розуміти, що не всі продукти можуть зберігатись разом.
Це стосується картоплі та цибулі. Якщо зберігати ці продукти разом, то виходить своєрідне замкнене коло: цибуля забирає в картоплі вологу, через що вона починає псуватися, а водночас падає якість цибулин.
Також поруч із цибулею картопля може почати гнити або стане в’ялою, почне проростати. Тому в результаті такого зберігання доведеться регулярно перебирати бульби і викидати зіпсовану.
Тому варто ніколи не зберігають цибулю та картоплю разом. Завдяки цьому овочі зберігаються у них набагато довше.
Зазначимо, що картопля - це продукт, який псується необоротно, оскільки вода, що в ньому міститься може випаруватись або заморожуватися, а крохмаль - розпадається.
Для гарного і тривалого зберігання картоплі потрібно обов'язково дотримуватися жорстких вимог:
Також слід зауважити, що не всі сорти картоплі годяться для тривалого зберігання.
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