Почему картофель запрещено хранить с луком: можно потерять урожай

Некоторые хозяйки совершают грубую ошибку, сохраняя вместе картофель и лук. Размещение таких продуктов в холодильнике и других местах, которые предназначены для их хранения, является основой их длительной безопасности.

Многие хозяйки считают, что овощи, которые лежат рядом - это удобно и практично. Но важно понимать, что не все продукты могут храниться вместе.

Это касается картофеля и лука. Если хранить эти продукты вместе, то получается своеобразный замкнутый круг: лук забирает у картофеля влагу, из-за чего он начинает портиться, а в то же время падает качество луковиц.

Также рядом с луком картофель может начать гнить или станет дряблым, начнет прорастать. Поэтому в результате такого хранения придется регулярно перебирать клубни и выбрасывать испорченную.

Поэтому стоит никогда не хранить лук и картофель вместе. Благодаря этому овощи хранятся у них гораздо дольше.

Почему нельзя хранить картофель и лук вместе (freepik)

Отметим, что картофель - это продукт, который портится необратимо, поскольку содержащаяся в нем вода может испариться или замораживаться, а крахмал - распадается.

Для хорошего и длительного хранения картофеля нужно обязательно соблюдать жесткие требования:

температура воздуха должна быть около + 5...+ 7 градусов, она позволит хранить продукты около 6-7 месяцев;

влажность воздуха должна соответствовать 75%-80%. В помещении лучше всего установить гигрометр;

должна присутствовать вентиляция обязательно, потому что картофель должен дышать.

Также следует заметить, что не все сорта картофеля годятся для длительного хранения.