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Чому картоплю заборонено зберігати з цибулею: можна втратити врожай

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Четвер 14 липня 2022 09:25
Чому картоплю заборонено зберігати з цибулею: можна втратити врожай Чому не можна зберігати картоплю та цибулю разом (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі господині роблять грубу помилку, зберігаючи разом картоплю та цибулю. Розміщення таких продуктів у холодильнику та інших місцях, які призначені для їх зберігання, є основою їхньої тривалої безпеки.

Як правильно зберігати овочі - читайте нижче.

Багато господинь вважає, що овочі, які лежать поруч - це зручно і практично. Але важливо розуміти, що не всі продукти можуть зберігатись разом.

Це стосується картоплі та цибулі. Якщо зберігати ці продукти разом, то виходить своєрідне замкнене коло: цибуля забирає в картоплі вологу, через що вона починає псуватися, а водночас падає якість цибулин.

Також поруч із цибулею картопля може почати гнити або стане в’ялою, почне проростати. Тому в результаті такого зберігання доведеться регулярно перебирати бульби і викидати зіпсовану.

Тому варто ніколи не зберігають цибулю та картоплю разом. Завдяки цьому овочі зберігаються у них набагато довше.

Чому картоплю заборонено зберігати з цибулею: можна втратити врожайЧому не можна зберігати картоплю та цибулю разом (freepik)

Зазначимо, що картопля - це продукт, який псується необоротно, оскільки вода, що в ньому міститься може випаруватись або заморожуватися, а крохмаль - розпадається.

Для гарного і тривалого зберігання картоплі потрібно обов'язково дотримуватися жорстких вимог:

  • температура повітря повинна бути близько + 5...+ 7 градусів, вона дозволить зберігати продукти близько 6-7 місяців;
  • вологість повітря повинна відповідати 75%-80%. У приміщенні найкраще встановити гігрометр;
  • має бути присутня вентиляція обов'язково, бо картопля повинна дихати.

Також слід зауважити, що не всі сорти картоплі годяться для тривалого зберігання.

Раніше ми повідомляли, які продукти в Україні подорожчали найбільше.

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