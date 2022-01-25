UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Почему в холод нельзя носить колготки под джинсами и как лучше утеплиться

Автор: Татьяна Самарук

Во время сильных морозов многие модницы забывают о своей стильности и одежде и одеваются как можно теплее. К тому же многие девушки натягивают под джинсы колготы. Однако, мало кто знает, что они не дышат и не согревают, ведь плотная гладкая синтетика не проводит тепло.

Об этом пишет ELLE.

Поэтому специалисты посоветовали несколько альтернативных решений, которые по-настоящему спасут от мороза.

Теплые джинсы

Важно зимой иметь джинсы с утеплением. В частности, они отличаются от обычных плотностью денима, наличием наполнителей или подкладки – от натурального хлопка для несильных холодов до плотного начеса для пронизывающих морозов.

Термобелье

Такое белье прекрасно согреет вас в минусовую погоду. Она комфортнее и теплее, чем синтетические колготки.

Шерстяные колготки

Вот такие колготы сделаны из тонкой шерсти и они действительно согреют благодаря теплопроводности и воздухопроницаемости натуральной пряжи. Также они не позволят вам заболеть из-за переохлаждения.

Теплые носки

Если у вас преимущественно мерзнут голени, то нужно обратить внимание на высокие теплые носки из натуральной шерсти.

Раньше мы называли список вещей, которые вы постоянно забываете постирать в машинке, а зря.

Также мы писали, как вывести пятна от пота с любой одежды.

Читайте РБК-Украина в Google News
одежда