Чому в холод не можна носити колготки під джинсами та як краще утеплитися

Тому фахівці порадили кілька альтернативних рішень, які по-справжньому врятують від морозу.

Теплі джинси

Важливо взимку мати джинси з утепленням. Зокрема, вони відрізняються від звичайних щільністю деніму, наявністю наповнювачів або підкладки – від натуральної бавовни для несильних холодів до щільного начосу для пронизливих морозів.

Термобілизна

Така білизна чудово зігріє вас в мінусову погоду. Вона комфортніша й тепліша, ніж синтетичні колготки.

Вовняні колготки

Ось такі колготи зроблені з тонкої вовни та вони дійсно зігріють завдяки теплопровідності та повітропроникності натуральної пряжі. Також вони не дозволять вам захворіти через переохолодження.

Теплі шкарпетки

Якщо у вас переважно мерзнуть гомілки, то потрібно звернути увагу на високі теплі шкарпетки з натуральної вовни.