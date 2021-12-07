Почему джинсы одного размера всегда разные: блогер раскрыла хитрый секрет брендов одежды

Покупка джинсов практически всегда превращается в головоломку. Особенно, если эту покупку совершаешь через интернет. А все потому что биркам с размерами на этих изделиях верить совершенно нельзя.
Блогер с ником Justblusmom разгадала секрет брендов одежды и объяснила, почему джинсы одного размера всегда разные в своем блоге на TikTok.
Как рассказала женщина, она специально купила в интернете четыре пары джинсов 14-го размера (это 42 размер или L). Все джинсы были куплены в одном магазине.
Однако выяснилось, что деним на всех джинсах отличается по ширине. По словам блогера, эти фокусы с размерами могут повергнуть в депрессию любую женщину.
"Вот почему женщины ненавидят свое тело. Четыре пары джинсов разных фасонов, все лежат в одну линию. Все на пуговицах, все от одной компании, все одного размера", - рассказала блогер.
Она показала этикетки на джинсах и продемонстрировала различия между всеми джинсами.
Одни оказались слишком большими, вторые сели практически идеально, третьи были просто в обтяжку, а четвертые она не смогла натянуть на себя из-за объема бедер.
Далее женщина показала, какая разница есть в талии на каждой модели. И объяснила, что проблема на самом деле в самих джинсах, а не в формах девушек.
@justablusmom
Don’t judge your body by the number on the label. #womensfashion #bodypositivity #itsjustanumberoriginal sound - Megan Perkins Luke
Эта проблема существует не только у одного бренда. Так поступают многие производители – они просто меняют стандартные размеры одежды на большие или меньшие, чтобы привлечь покупателей.
@justablusmom
More jeans comparisons. #womensfashion #bodypositivity #itsjustanumber #doesthisclearitupforyou #stopitoriginal sound - Megan Perkins Luke
"Производители заставляют чувствовать себя худыми, уменьшая размер. Это называет тщеславие. Дизайнеры считают, что среднестатистический американец слишком стесняется своего размера, поэтому они и уменьшают размер. Шестерка становится четверкой, четверка – двойкой и так далее", - рассказал дизайнер Стивен Пунваси.
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