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Срыв пресс-конференции Манжосова: взрывчатку не нашли

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 19:04
Срыв пресс-конференции Манжосова: взрывчатку не нашли
Фото: взрывотехники возле пресс-центра (РБК-Украина)

Проверка пресс-центра завершена

Правоохранители и взрывотехники не нашли взрывчатку в пресс-центе в Киеве, где сегодня должна была состояться пресс-конференция Дениса Манжосова - друга детства кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Киева.

В настоящее время проверка завершена, опасных предметов не обнаружено. Решается вопрос о правовой квалификации событий.

Кроме того, взрывчатку на нашли также и в Киевском апелляционном суде. Сообщение о минировании двух зданий поступили примерно в одно время.

РБК-Украина ранее писало, что правоохранители проверяют сообщение о минировании пресс-центра, где должна была пройти пресс-конференция бывшего "кварталовца" Дениса Манжосова.

Ранее сообщалось, что сегодня в 15.30 в пресс-центре "Украинских новостей" даст пресс-конференцию Денис Манжосов - друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он должен был рассказать, как и почему разошлись его пути с Зеленским, ответить на вопрос журналистов о кандидате Зеленском и его окружении и прокомментировать скандал вокруг сдачи анализов.

Известно, что Манжосов приезжал за полчаса до пресс-конференции и спешно покинул помещение, не ответив на вопрос, собирается ли вернуться.

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