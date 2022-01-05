Ось чому в оселі не можна тримати кімнатний плющ

Кімнатний плющ - красива невибаглива рослина, яка радує око завжди зеленими виткими гілками. Але не всім плющ підходить, адже кажуть, що він може витягати з мешканців будинку енергію.

Плющ часто називають "енергетичним вампіром", адже поруч з ним можуть гинути інші рослини. А особливо чутливі люди - відчувати навіть занепад сил і страждати запамороченнями.

Рослину не рекомендується тримати в дитячих кімнатах, а також в будинках, де живуть люди з серцево-судинними проблемами.

Плющ може бути корисним

Рослина витягує також і негативну енергію. Тому в альтанках, оповитих плющем, можна добре відпочити і розслабитися після робочого дня.

А якщо в сім'ї є дуже активні діти, яким нелегко сісти і зосередитися, сусідство плюща допоможе їм витратити надлишок енергії.

Ще кілька прикмет про рослину

Вважається також, що самотнім жінкам вкрай небажано заводити вдома плющ, так як він відштовхує і відлякує чоловіків.

Плющ краще вирощувати на відкритому повітрі, а не в кімнатах. Так, щоб рослина обвивала вхід в будинок і вікна із зовнішнього боку. Це своєрідний живий фільтр, через який в будинок не зможе проникнути ніяка негативна енергія.

Також подейкують, що рослина обіцяє фінансові проблеми своєму власникові, якщо несподівано з нього обсипалося листя або припинився ріст.

Якщо плющ, навпаки, почав активно рости і гілкуватися - це до успіху і процвітання.