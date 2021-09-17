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Вот почему в доме нельзя держать орхидею

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Пятница 17 сентября 2021 21:28
Вот почему в доме нельзя держать орхидею Фото: Орхидея (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидея - очень красива, экзотична, но ее не рекомендуется держать дома, а вот в офисе - пожалуйста. Эксперты говорят, что растение-эпифит одно из самых неподходящих растений для выращивания в жилище, где вы едите, спите, проводите время с семьей.

Об этом пишет "Сім'я і дім".

Эпифиты - растения, произрастающие на других растениях - форофитах - или постоянно прикрепленные к ним, при этом не получающие от них питательных веществ.

Орхидея, относящаяся к данному подвиду, также по сути является паразитом. Она может спокойно прикрепляться к другим и получать все питательные вещества из влажного воздуха.

Почему орхидею лучше убрать из дому

Именно из-за этой ее особенности, считается, что она как паразит может забирать энергию из окружающего пространства. В итоге у людей, в доме которых орхидеи, может не хватать жизненных сил.

Эксперты говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещениях, в офисах, то есть там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете.

А вот в квартире орхидею лучше не держать. Особенно это касается спальни, где растению уж точно не место.

Ранее мы писали, какие вещи категорически нельзя подбирать на улице, чтобы не навлечь беду на себя и близких.

Также сообщалось, какие комнатные растения принесут в ваш дом здоровье.

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