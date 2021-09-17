Вот почему в доме нельзя держать орхидею
Орхидея - очень красива, экзотична, но ее не рекомендуется держать дома, а вот в офисе - пожалуйста. Эксперты говорят, что растение-эпифит одно из самых неподходящих растений для выращивания в жилище, где вы едите, спите, проводите время с семьей.
Об этом пишет "Сім'я і дім".
Эпифиты - растения, произрастающие на других растениях - форофитах - или постоянно прикрепленные к ним, при этом не получающие от них питательных веществ.
Орхидея, относящаяся к данному подвиду, также по сути является паразитом. Она может спокойно прикрепляться к другим и получать все питательные вещества из влажного воздуха.
Почему орхидею лучше убрать из дому
Именно из-за этой ее особенности, считается, что она как паразит может забирать энергию из окружающего пространства. В итоге у людей, в доме которых орхидеи, может не хватать жизненных сил.
Эксперты говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещениях, в офисах, то есть там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете.
А вот в квартире орхидею лучше не держать. Особенно это касается спальни, где растению уж точно не место.
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