Вот почему в доме нельзя держать орхидею

Орхидея - очень красива, экзотична, но ее не рекомендуется держать дома, а вот в офисе - пожалуйста. Эксперты говорят, что растение-эпифит одно из самых неподходящих растений для выращивания в жилище, где вы едите, спите, проводите время с семьей.

Эпифиты - растения, произрастающие на других растениях - форофитах - или постоянно прикрепленные к ним, при этом не получающие от них питательных веществ.

Орхидея, относящаяся к данному подвиду, также по сути является паразитом. Она может спокойно прикрепляться к другим и получать все питательные вещества из влажного воздуха.

Почему орхидею лучше убрать из дому

Именно из-за этой ее особенности, считается, что она как паразит может забирать энергию из окружающего пространства. В итоге у людей, в доме которых орхидеи, может не хватать жизненных сил.

Эксперты говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещениях, в офисах, то есть там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете.

А вот в квартире орхидею лучше не держать. Особенно это касается спальни, где растению уж точно не место.