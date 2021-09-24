Вот почему в доме нельзя держать денежное дерево

Официальное название этого суккулентного растения - толстянка, или крассула. Существует более двухсот видов растения, но на наших подоконниках чаще всего место занимает Толстянка яйцевидная (овальная).

Чем же опасна толстянка?

Психологически. Принеся в дом денежное дерево, многие ждут чуть ли не дождя из купюр. Но одним цветком в горшке богаче не станешь, поэтому особо эмоциональные люди могут впасть в депрессию из-за того, что приметы не сработали в их конкретном случае.

Она попросту ядовита. Дело в том, что в листьях толстянки содержится натуральный яд - мышьяк. Поэтому необходимо соблюдать предельную осторожность при уходе за ней. Обязательно держать подальше от детей и домашних животных.

Симптомы отравления растением такие: рвота, понос, острые боли в животе, отсутствие аппетита, сильная жажда, нарушения в сознании и координации в пространстве. Если заметили подобное - срочно к врачу.

Если вы все же не можете отказать себе в содержании растения, вот несколько правил выращивания толстянки: