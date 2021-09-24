UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вот почему в доме нельзя держать денежное дерево

Автор: Светлана Мащенко

Денежное дерево является одним из самых популярных комнатных растений. Оно неприхотливо в уходе, быстро растет, и к тому же, по приметам, притягивает в дом финансовое благополучие. Но с цветком не все в порядке, говорят эксперты, в некоторых случаях его содержание в доме - не к добру.

Об этом пишет Кubnews.

Официальное название этого суккулентного растения - толстянка, или крассула. Существует более двухсот видов растения, но на наших подоконниках чаще всего место занимает Толстянка яйцевидная (овальная).

Чем же опасна толстянка?

Психологически. Принеся в дом денежное дерево, многие ждут чуть ли не дождя из купюр. Но одним цветком в горшке богаче не станешь, поэтому особо эмоциональные люди могут впасть в депрессию из-за того, что приметы не сработали в их конкретном случае.

Она попросту ядовита. Дело в том, что в листьях толстянки содержится натуральный яд - мышьяк. Поэтому необходимо соблюдать предельную осторожность при уходе за ней. Обязательно держать подальше от детей и домашних животных.

Симптомы отравления растением такие: рвота, понос, острые боли в животе, отсутствие аппетита, сильная жажда, нарушения в сознании и координации в пространстве. Если заметили подобное - срочно к врачу.

Если вы все же не можете отказать себе в содержании растения, вот несколько правил выращивания толстянки:

  • денежное дерево отлично чувствует себя на балконе летом, но не любит прямых солнечных лучей;
  • в весенне-летнее время добавляйте удобрение для роста, но не осенью и зимой - черенки вытянутся, станут слабыми, а потом их "покрутит";
  • корней у толстянки мало - поэтому ей нужен небольшой, но тяжелый горшок (чтобы она не падала);
  • крону можно формировать по вашему желанию, но обычно отщипывают отросший черенок после третьей пары листьев, чтобы пошли боковые побеги.

Ранее мы писали, почему в доме категорически нельзя держать орхидею.

А также эксперты рассказали, что не так с фиалками в доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
цветы