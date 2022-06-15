Почему в доме много пауков и что это может означать

Почему дома появляются пауки

Важно помнить, что пауки появляются не просто так. Самой очевидной причиной, почему появляются пауки - это грязь. Дом, где хаос и беспорядок, является прекрасным местом для пауков. Они любят выть свою паутину в укромных уголках, где скапливается множество пыли.

Это может быть место за батареями, вытяжка на кухне и др. Именно те места, на которые человек, как правило, обращает меньше всего внимания.

Также они часто водятся в домах с повышенной влажностью. Она может повышаться из-за плохой вентиляции или сырой подвал.

Стоит как можно чаще проветривать все комнаты. К тому же пауки любят находиться в темных местах в квартире.

Пауков привлекают мухи, комары и тараканы. Поэтому прежде всего стоит избавиться от этих насекомых, а затем пауков.

Кроме того, паук может попасть в вашу квартиру не только через окна, но и просто зацепившись за кофту или куртку.

Количество пауков в доме растет с наступлением холодов. В квартиру они могут забраться через разнообразные щели.

Какие бывают пауки в доме

Чаще всего в доме поселяются довольно безобидные, мирные существа из класса паукообразных. Тонкие (длинные или короткие) ножки, небольшое коричневое или желтое тельце - так выглядят паучки в квартире.



Основные разновидности домашних паучков:

паук-косарик . Другие названия - оконный паук. Брюшко небольшое - до 1 см, ножки длинные - до 5 см;

. Другие названия - оконный паук. Брюшко небольшое - до 1 см, ножки длинные - до 5 см; пауки-бродяги: проникают в помещение через открытые балконы и окна. Они хватают насекомых, впрыскивают дозу яда, затем перебираются на новый участок;

проникают в помещение через открытые балконы и окна. Они хватают насекомых, впрыскивают дозу яда, затем перебираются на новый участок; домашний паук: длина тела - до 14 мм. Маленькие паучки редко вызывают панику и страх, их несложно вынести за окно.

Приметы, связанные с пауками

Среди основных приметов можно выделить следующие: