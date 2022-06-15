Чому в будинку з'являється багато павуків та що це може означати

Чому вдома з'являються павуки

Важливо пам'ятати, що павуки з'являються не просто так. Найочевиднішою причиною, чому з'являються павуки - це бруд. Будинок, де хаос і безлад, є чудовим місцем для павуків. Вони люблять вити свою павутину в затишних куточках, де накопичується безліч пилу.

Це може бути місце за батареями, витяжка на кухні та ін. Саме ті місця, на які людина, як правило, звертає найменше уваги.

Також вони часто водяться у будинках із підвищеною вологістю. Вона може підвищуватися через погану вентиляцію або сирий підвал.

Варто якнайчастіше провітрювати всі кімнати. До того ж павуки люблять знаходитись у темних місцях в квартирі.

Павуків приваблюють мухи, комарі та таргани. Тому найперше варто позбутися цих комах, а потім павуків.

Окрім того, павук може потрапити до вашої квартири не тільки через вікна, але й просто зачепившись за кофту або куртку.

Кількість павуків у будинку зростає з настанням холодів. У квартиру вони можуть забратися через різноманітні щілини.

Які бувають павуки в будинку

Найчастіше в будинку поселяються досить необразливі, мирні істоти з класу павукоподібних. Тонкі (довгі або короткі) ніжки, невелика коричневе або жовте тільце - так виглядають павучки в квартирі.



Основні різновиди домашніх павучків:

павук-косарик . Інші назви - віконний павук. Черевце невелике - до 1 см, ніжки довгі - до 5 см;

. Інші назви - віконний павук. Черевце невелике - до 1 см, ніжки довгі - до 5 см; павуки-бродяги: проникають в приміщення через відкриті балкони і вікна. Вони хапають комах, впорскують дозу отрути, потім перебираються на нову ділянку;

проникають в приміщення через відкриті балкони і вікна. Вони хапають комах, впорскують дозу отрути, потім перебираються на нову ділянку; домашній павук: довжина тіла - до 14 мм. Маленькі павучки рідко викликають паніку і страх, їх нескладно винести за вікно.

Прикмети, пов'язані з павуками

Серед основних прикметів можна виділити такі: