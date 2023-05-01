Початок травня щедро обдарує грошима: кому зі знаків Зодіаку пощастить із фінансами

Овен

Свої бажання варто підкріпити діями, тому енергію потрібно направити на створення найкращих умов життя. Можливі раптові надходження коштів, нові пропозиції та проєкти.

Дотримуйтесь важливого правила - не беріться за те, що вам не під силу поки що. Від великих покупок найближчими днями краще відмовтеся.

Лев

На початку травня Леви почнуть вибиратися з фінансових проблем. Якщо ви перестанете витрачати гроші на непотрібні дрібниці, то є шанс швидко накопичити кошти для виконання якоїсь мрії. Тим більше, що ваші доходи у травні почнуть збільшуватися.

Діва

Наприкінці весни рекомендується ризикнути та скористатися шансом стати багатшим. Можна інвестувати кошти у нову справу. А ще Діви мають всі шанси отримати премію або виграти в лотерею.

Терези

Якщо ви замислювалися про відкриття нової справи, то запускати її краще саме зараз. На ваших рахунках може не вистачити коштів, тому можна взяти позику – ці гроші швидко окупляться та повернуться.

А ще кошти для такої шляхетної справи можуть запропонувати родичі чи друзі – постарайтеся добре все підрахувати та погоджуйтесь.

Скорпіон

Доплата до зарплати від начальства, яке оцінило ваші старання, подарунки від колег чи рідних – все це про Скорпіона на початку травня. Якщо у вас раптом запитають, чого дуже хотілося б - не соромтеся і говоріть, тому що у вашому житті почалася світла фінансова смуга. Вона принесе матеріальний успіх.