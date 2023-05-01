Начало мая щедро одарит деньгами: кому из знаков Зодиака повезет с финансами

Овен

Свои желания стоит подкрепить действия, поэтому энергию нужно направить на создание лучших условий для жизни. Возможны внезапные поступления средств, новые предложения и проекты.

Придерживайтесь важного правила - не беритесь за то, что вам не по силам пока что. От крупных покупок в ближайшие дни лучше откажитесь.

Лев

В начале мая Львы начнут выкарабкиваться из финансовых проблем. Если вы перестанете тратить деньги на ненужные мелочи, то есть шанс быстро накопить средства для выполнения какой-то мечты. Тем более, что ваши доходы в мае начнут увеличиваться.

Дева

В конце весны рекомендуется рискнуть и воспользоваться шансом стать богаче. Можно инвестировать средства в новое дело. А еще у Дев есть все шансы получить премию или выиграть в лотерею.

Весы

Если вы задумывались об открытии нового дела, то самое время запускать его именно сейчас. На ваших счетах может не хватить средств, поэтому можно взять заем - эти деньги быстро окупятся и вернутся.

А еще средства для такого благородного дела могут предложить родственники или друзья - постарайтесь хорошо все подсчитать и соглашайтесь.

Скорпион

Прибавка к зарплате от начальства, которое оценило ваши старания, подарки от коллег или родных - все это про Скорпиона в начале мая. Если у вас вдруг спросят, чего бы очень хотелось - не стесняйтесь и говорите, так как в вашей жизни началась светлая финансовая полоса. Она принесет материальный успех.