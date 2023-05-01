Начало мая щедро одарит деньгами: кому из знаков Зодиака повезет с финансами

Гороскоп на май 2023 года обещает улучшение финансового положения некоторым представителям зодиакального созвездия. В начале месяца возможны поступления денег из разных источников, а также неожиданные подарки.
Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в начале мая улучшится финансовое положение. Об этом информирует SlovoFraza.
Свои желания стоит подкрепить действия, поэтому энергию нужно направить на создание лучших условий для жизни. Возможны внезапные поступления средств, новые предложения и проекты.
Придерживайтесь важного правила - не беритесь за то, что вам не по силам пока что. От крупных покупок в ближайшие дни лучше откажитесь.
В начале мая Львы начнут выкарабкиваться из финансовых проблем. Если вы перестанете тратить деньги на ненужные мелочи, то есть шанс быстро накопить средства для выполнения какой-то мечты. Тем более, что ваши доходы в мае начнут увеличиваться.
В конце весны рекомендуется рискнуть и воспользоваться шансом стать богаче. Можно инвестировать средства в новое дело. А еще у Дев есть все шансы получить премию или выиграть в лотерею.
Если вы задумывались об открытии нового дела, то самое время запускать его именно сейчас. На ваших счетах может не хватить средств, поэтому можно взять заем - эти деньги быстро окупятся и вернутся.
А еще средства для такого благородного дела могут предложить родственники или друзья - постарайтесь хорошо все подсчитать и соглашайтесь.
Прибавка к зарплате от начальства, которое оценило ваши старания, подарки от коллег или родных - все это про Скорпиона в начале мая. Если у вас вдруг спросят, чего бы очень хотелось - не стесняйтесь и говорите, так как в вашей жизни началась светлая финансовая полоса. Она принесет материальный успех.
Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака май принесет счастливые перемены в жизни.
А еще рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 1 по 7 мая.