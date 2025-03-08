Початок сезону: лікар назвала поширений алерген, який з'являється навесні

Сезон пилкування берези може бути справжнім випробуванням для людей, які страждають на алергію. Варто знати, як можна полегшити симптоми та захистити себе від алергенів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра та алерголога Діани Протоковило.
Коли пилок рослини через дихальну систему потрапляє в організм алергіка, то імунна система сприймає його як патоген і починає протидіяти. Відбувається вироблення гістаміну, особливої речовини, яка є медіатором алергічних реакцій та призводить до виникнення симптомів полінозу.
Поліноз - це захворювання сезонного характеру, що виникає внаслідок алергічних реакцій на пилок рослин, а саме на певний білок, який в ньому міститься.
За словами лікаря, щоб легше пережити період пилкування берези, необхідно:
Під час пилку берези в алергіків можуть спостерігатися такі симптоми: свербіж у носі, чхання, нежить, свербіж, почервоніння, печіння та сльозотеча. Крім того, симптоми астми можуть загострюватися.
Слід пам’ятати, що береза може схрещуватися з пилком інших рослин, а також з продуктами харчування. Це означає, що такі ж симптоми можуть турбувати і після вживання, наприклад, яблук, ківі, моркви, селери, сої або лісових горіхів.
Варто зазначити, що забруднене повітря, особливо у великих містах, сприяє підвищенню ризику алергії на пилок.
Важливим елементом є вплив генетичної схильності, а також шкідливих факторів, яким ми можемо піддаватися, наприклад, у школі чи на роботі.
Пацієнти з діагнозом "алергія на березу" повинні приймати відповідно підібрані препарати в сезон пилку. Варто також розглянути імунотерапію або десенсибілізацію.
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