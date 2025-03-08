Початок сезону: лікар назвала поширений алерген, який з'являється навесні

Як пережити сезон пилкування

Коли пилок рослини через дихальну систему потрапляє в організм алергіка, то імунна система сприймає його як патоген і починає протидіяти. Відбувається вироблення гістаміну, особливої ​​речовини, яка є медіатором алергічних реакцій та призводить до виникнення симптомів полінозу.

Поліноз - це захворювання сезонного характеру, що виникає внаслідок алергічних реакцій на пилок рослин, а саме на певний білок, який в ньому міститься.

За словами лікаря, щоб легше пережити період пилкування берези, необхідно:

Слідкуйте за рівнем пилку в повітрі за допомогою мобільних додатків або сайтів, які надають інформацію про концентрацію пилку. Коли побачите, що рівень пилку в повітрі збільшується, то варто почати приймати антигістамінні препарати завчасно, ще до появи симптомів

Після повернення з вулиці прийміть душ та змініть одяг, на якому може осідати пилок берези

Проводьте вологі прибирання, уникайте провітрювання будинку. Краще користуватись кондиціонером, щоб пилок не потрапляв у будинок

Уникайте перебування на вулиці в першій половині дня, коли концентрація пилку берези в повітрі найвища

Не сушіть одяг на вулиці, щоб уникнути потрапляння пилку на нього

Плануйте подорожі в менш забруднені місця: Якщо можливо, поїдьте на час сезону пилкування в регіони з меншою концентрацією пилку або в гори

Ризик симптомів пилку берези

Під час пилку берези в алергіків можуть спостерігатися такі симптоми: свербіж у носі, чхання, нежить, свербіж, почервоніння, печіння та сльозотеча. Крім того, симптоми астми можуть загострюватися.

Слід пам’ятати, що береза може схрещуватися з пилком інших рослин, а також з продуктами харчування. Це означає, що такі ж симптоми можуть турбувати і після вживання, наприклад, яблук, ківі, моркви, селери, сої або лісових горіхів.

Варто зазначити, що забруднене повітря, особливо у великих містах, сприяє підвищенню ризику алергії на пилок.

Важливим елементом є вплив генетичної схильності, а також шкідливих факторів, яким ми можемо піддаватися, наприклад, у школі чи на роботі.

Пацієнти з діагнозом "алергія на березу" повинні приймати відповідно підібрані препарати в сезон пилку. Варто також розглянути імунотерапію або десенсибілізацію.

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