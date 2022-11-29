Почались пологи в заблокованому ліфті: у Києві рятувальники допомогли вагітній жінці

Інцидент стався на вулиці Симиренка, 13.

За словами рятувальників, о 18:42 до них надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі столиці у ліфті 9-поверхового житлового будинку, застрягла вагітна жінка, у якої розпочалися пологи.

Як виявилось, 30-річна киянка знаходилася у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами. За допомогою шансового інструменту рятувальники відкрили двері ліфта, дістали її та передали медикам для транспортування у пологовий будинок.

Що робити, якщо застрягли у ліфті

Якщо кабіна ліфта, в якому ви їхали, зупинилася, необхідно дотримуватися кількох правил. Вони допоможуть вам безпечно вибратися з ліфта. Перш за все, не робіть необдуманих дій і не пробуйте вибратись самотужки.

Такі спроби загрожують небезпекою для здоров’я і життя. Не можна натискати на всі кнопки по черзі, не варто намагатися розгойдати кабіну, а також розкривати двері і вибиратися.

Зокрема, варто дотримуватись такої інструкції:

Викличте диспетчера за допомогою спеціальної кнопки. Після натискання вам дадуть відповідь і, поставивши кілька запитань, надішлють бригаду майстрів. Якщо вам стало погано, обов’язково повідомте про це диспетчера і він викличе швидку допомогу.

Якщо кнопка зламана, то наберіть з мобільного телефона ліфтову компанію. При відсутності такого номера попросіть викликати ремонтну бригаду кого-небудь з близьких людей;

При відсутності мобільного голосно кричите на допомогу;

Поки ви очікуєте прибуття рятувальників: опустіть на підлогу речі, зніміть верхній одяг або розстебніть, якщо стало жарко. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками;

Коли приїде ремонтна бригада, виконуйте її інструкції.



