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Почались пологи в заблокованому ліфті: у Києві рятувальники допомогли вагітній жінці

Рятувальники допомогли вагітній жінці у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві у Святошинському районі в понеділок, 29 листопада, у ліфті застрягла вагітна жінка, у якої розпочались пологи. На допомогу викликали рятувальників.

Про це повідомили на сторінці столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на вулиці Симиренка, 13.

За словами рятувальників, о 18:42 до них надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі столиці у ліфті 9-поверхового житлового будинку, застрягла вагітна жінка, у якої розпочалися пологи.

Як виявилось, 30-річна киянка знаходилася у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами. За допомогою шансового інструменту рятувальники відкрили двері ліфта, дістали її та передали медикам для транспортування у пологовий будинок.

Що робити, якщо застрягли у ліфті

Якщо кабіна ліфта, в якому ви їхали, зупинилася, необхідно дотримуватися кількох правил. Вони допоможуть вам безпечно вибратися з ліфта. Перш за все, не робіть необдуманих дій і не пробуйте вибратись самотужки.

Такі спроби загрожують небезпекою для здоров’я і життя. Не можна натискати на всі кнопки по черзі, не варто намагатися розгойдати кабіну, а також розкривати двері і вибиратися.

Зокрема, варто дотримуватись такої інструкції:

  • Викличте диспетчера за допомогою спеціальної кнопки. Після натискання вам дадуть відповідь і, поставивши кілька запитань, надішлють бригаду майстрів. Якщо вам стало погано, обов’язково повідомте про це диспетчера і він викличе швидку допомогу.
  • Якщо кнопка зламана, то наберіть з мобільного телефона ліфтову компанію. При відсутності такого номера попросіть викликати ремонтну бригаду кого-небудь з близьких людей;
  • При відсутності мобільного голосно кричите на допомогу;
  • Поки ви очікуєте прибуття рятувальників: опустіть на підлогу речі, зніміть верхній одяг або розстебніть, якщо стало жарко. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками;
  • Коли приїде ремонтна бригада, виконуйте її інструкції.


Раніше ми повідомляли, що під Києвом рятувальники рятували жінку, яка хотіла врятувати котика.

Також ми писали, що на Прикарпатті врятували маленьку дівчинку, у якої голова застрягла в паркані.

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