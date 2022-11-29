Почались пологи в заблокованому ліфті: у Києві рятувальники допомогли вагітній жінці

У Києві у Святошинському районі в понеділок, 29 листопада, у ліфті застрягла вагітна жінка, у якої розпочались пологи. На допомогу викликали рятувальників.
Про це повідомили на сторінці столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався на вулиці Симиренка, 13.
За словами рятувальників, о 18:42 до них надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі столиці у ліфті 9-поверхового житлового будинку, застрягла вагітна жінка, у якої розпочалися пологи.
Як виявилось, 30-річна киянка знаходилася у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами. За допомогою шансового інструменту рятувальники відкрили двері ліфта, дістали її та передали медикам для транспортування у пологовий будинок.
Якщо кабіна ліфта, в якому ви їхали, зупинилася, необхідно дотримуватися кількох правил. Вони допоможуть вам безпечно вибратися з ліфта. Перш за все, не робіть необдуманих дій і не пробуйте вибратись самотужки.
Такі спроби загрожують небезпекою для здоров’я і життя. Не можна натискати на всі кнопки по черзі, не варто намагатися розгойдати кабіну, а також розкривати двері і вибиратися.
Зокрема, варто дотримуватись такої інструкції:
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