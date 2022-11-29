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Начались роды в заблокированном лифте: в Киеве спасатели помогли беременной женщине

Спасатели помогли беременной женщине в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Святошинском районе в понедельник, 29 ноября, в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. На помощь вызвали спасателей.

Об этом сообщили на странице столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на улице Симиренко, 13

По словам спасателей, в 18:42 к ним поступило сообщение о том, что в Святошинском районе столицы в лифте 9-этажного жилого дома застряла беременная женщина, у которой начались роды.

Как оказалось, 30-летняя киевлянка находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами. С помощью шансового инструмента спасатели открыли дверь лифта, достали ее и передали медикам для транспортировки в роддом.

Что делать, если застряли в лифте

Если кабина лифта, в котором вы ехали, остановилась, необходимо соблюдать несколько правил. Они помогут вам безопасно выбраться из лифта. Прежде всего, не совершайте необдуманных действий и не пытайтесь выбраться своими силами.

Такие попытки грозят опасностью для здоровья и жизни. Нельзя нажимать на все кнопки поочередно, не стоит пытаться раскачать кабину, а также открывать дверь и выбираться.

В частности, следует придерживаться такой инструкции:

  • Вызовите диспетчера с помощью специальной кнопки. После нажатия вам ответят и, задав несколько вопросов, пришлют бригаду мастеров. Если вам стало плохо, обязательно сообщите об этом диспетчеру и он вызовет скорую помощь.
  • Если кнопка сломана, наберите с мобильного телефона лифтовую компанию. При отсутствии такого номера попросите вызвать ремонтную бригаду кого-нибудь из близких;
  • При отсутствии мобильного громко кричите на помощь;
  • Пока вы ожидаете прибытия спасателей: опустите на пол вещи, снимите верхнюю одежду или расстегните, если стало жарко. Если есть вода, не торопитесь выпить всю сразу, пейте небольшими глотками;
  • Когда приедет ремонтная бригада, следуйте инструкциям.

Ранее мы сообщали, что под Киевом спасатели спасали женщину, которая хотела спасти котика.

Также мы писали, что на Прикарпатье спасли маленькую девочку, у которой голова застряла в заборе.

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