Побыть наедине с Богом: в гибели украинского блогера нашли мистический след

Павел Петель, известный блогер из Украины, погиб в Подмосковье в страшном ДТП. В смерти уроженца Днепра нашли мистический след, ведь последний пост, оставленный им в Instagram был посвящен мыслям о Боге.

Два дня назад блогер опубликовал свои размышления о будущих пасхальных праздниках, умиляясь волшебным временем, когда можно "побыть наедине с Богом, в тишине и безмолвии". После того, он бесследно исчез, знакомые блогера разыскивали его в течение всего этого времени. О смерти Павла стало известно 6 апреля.

"В эти длинные домашние пасхальные праздники - у нас появилась уникальная возможность стать лучшей версией самого себя. Перестать глупо бороться с итак идеальным миром и окружающими. Как великолепно оставить всех в покое и посмотреть на себя. Побыть наедине с Богом. Быть в тишине и безмолвии", - написал Павел в Instagram 4 апреля.

Павел Петель погиб в Москве (фото: instagram.com/petelhouse)

Блогер размышлял о том, как изменился сам, как изменилось его представление о простых ценностях.

"Я начал раньше вставать, больше писать сказок и читать книги. Стал ценить простую вкусную еду, стал более осознанно относиться к тому сколько ем, когда и что... и главное - научился кушать в тишине, без интернета и (телевизора). А уборка в доме и планирование дел - это тоже искусство", - написал блогер.

Он выразил сожаление о том, что не сможет весело вместе с людьми разделить праздник Пасхи в храме.

"Немного жалею о том, что не смогу так весело с людьми разделить праздник Пасха в храме. Я так люблю эту весеннюю атмосферу на свежем воздухе. Но что может быть лучше - побыть одному", - резюмировал Павел.

Последний пост, который оставил Павел Петель (скрин: instagram.com/petelhouse)

Блогер погиб на Симферопольском шоссе в российском Подольске 4 апреля. Он направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово на попутке. На подъезде к столице РФ водитель Mercedes на огромной скорости врезался в стоящий на заправке грузовик. Павел Петель погиб на месте.

Павел родился в Днепре в малообеспеченной семье. В 2010-м отправился покорять Россию. Первые его образы были очень эпатажными - он делал фото на улицах Москвы в откровенной женской одежде, на каблуках, с броским макияжем и в париках. Также он вел видеоблог в YouTube, где в образе "богатой девушки" рассказывал о трендах.

Позже образ Павла стал более спокойным. Блогер известен своим участием в скандальном телешоу "Давай поженимся".