Побути наодинці з Богом: у загибелі українського блогера знайшли містичний слід

Павел Петель, відомий блогер з України, загинув у Підмосков'ї в страшній ДТП. У смерті уродженця Дніпра знайшли містичний слід, адже останній пост, залишений ним в Instagram був присвячений думкам про Бога.

Два дні тому блогер опублікував свої роздуми про майбутні великодні свята, милуючись чарівним часом, коли можна "побути наодинці з Богом, в тиші і мовчанні". Після того, він безслідно зник, знайомі блогера розшукували його протягом усього цього часу. Про смерть Павла стало відомо 6 квітня.

"В ці довгі домашні великодні свята у нас з'явилася унікальна можливість стати кращою версією самого себе. Перестати нерозумно боротися з і без того ідеальним світом і оточуючими. Як чудово залишити всіх у спокої і подивитися на себе. Побути наодинці з Богом. Бути в тиші і мовчанні", - написав Павел в Instagram 4 квітня.

Павел Петель загинув у Москві (фото: instagram.com/petelhouse)

Блогер розмірковував про те, як змінився сам, як змінилося його уявлення про прості цінності.

"Я почав вставати раніше, більше писати казок і читати книги. Став цінувати просту смачну їжу, став більш усвідомлено ставитися до того скільки їм, коли і що... і головне - навчився їсти в тиші, без інтернету і (телевізора). А прибирання в будинку і планування справ - це теж мистецтво", - написав блогер.

Він висловив жаль про те, що не зможе весело разом з людьми розділити свято Великодня в храмі.

"Трохи шкодую, що не зможу так весело з людьми розділити свято Великдень у храмі. Я так люблю цю весняну атмосферу на свіжому повітрі. Але що може бути краще - побути одному", - резюмував Павел.

Останній пост, який залишив Павел Петель (скрін: instagram.com/petelhouse)

Блогер загинув на Сімферопольському шосе в російському Подільську 4 квітня. Він прямував до Москви з міграційного центру в Сахарово на попутці. На під'їзді до столиці РФ водій Mercedes на величезній швидкості врізався у вантажівку, яка стояла на заправці. Павел Петель загинув на місці.

Павел народився у Дніпрі в малозабезпеченій сім'ї. У 2010-му вирушив підкорювати Росію. Перші його образи були дуже епатажними - він робив фото на вулицях Москви у відвертому жіночому одязі, на підборах, з яскравим макіяжем і в перуках. Також він вів відеоблог на YouTube, де в образі "багатої дівчини" розповідав про тренди.

Пізніше образ Павла став більш спокійним. Блогер відомий своєю участю скандального телешоу "Давай одружимося".