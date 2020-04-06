ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Подмосковье погиб популярный украинский блогер

STYLERПерсоны    06.04.2020 - 08:25
В Подмосковье погиб популярный украинский блогер
Павел Петель погиб в Москве (фото: instagram.com/petelhouse)

Эпатажный блогер Павел Петель разбился в столице России

Популярный блогер из Украины Павел Петель погиб в жутком ДТП. Смертельная автомобильная авария произошла на Симферопольском шоссе в российском Подольске.

Как пишут росСМИ, 4 апреля Павел направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку. На подъезде к столице РФ водитель Mercedes на скорости около 200 км/ч врезался в стоящий на заправке грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье авто и погиб сразу. Кроме него погиб водитель легковушки и еще один пассажир.

В Подмосковье погиб популярный украинский блогер

Павел Петель погиб в ДТП (фото: instagram.com/petelhouse)

Павел был гражданином Украины - родился в Днепре в малообеспеченной семье. В 2010 году он приехал покорять Россию. Там начал заниматься бодибилдингом. Он известен своим участием в телешоу "Давай поженимся" и эпатажными появлениями в женской одежде и с ярким макияжем. Он также вел видеоблог в YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.

Известно, что в РФ ближайших родственников у него нет, поэтому могут возникнуть сложности с захоронением тела на родине.

В Подмосковье погиб популярный украинский блогер

Павел Петель погиб в ДТП (фото: instagram.com/petelhouse)

Ранее мы писали, что в Днепре в страшной аварии погиб знаменитый украинский ведущий.

Стало известно имя погибшего военного на Донбассе Сгорели за неделю: в Украине от коронавируса умерли еще два человека
Новости Украины погибли
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь