Міцні стосунки з такими чоловіками не побудувати: від яких "типів" треба тікати

Є типи чоловіки, яких краще оминати та уникати з ними усіх можливих контактів. Вони можуть лише спричинити психологічну травму.

Залежні чоловіки

До таких типів чоловіків відносяться алкогольно та наркотично залежні люди. У таких стосунках не варто надіятись на диво, що чоловік зміниться.

"Не пояснюйте, не рятуйте, не надійтеся. Не вірте у чудо. Не вірте в історії, де жінка врятувала чоловіка і вони жили довго і щасливо. Це одна ситуацію на мільйон. 999 999 інших випадків закінчується дуже сумно і навіть трагічно", - йдеться у повідомленні.

Чоловік піднімає руку

Чоловіки які "доносять" свою думку до жінки через підняття на неї руки не варті навіть однієї секунди вашого часу.

Психолог каже, що жодне кохання і стосунки не вартують, щоб терпіти таке.

Тирани

Такий тип чоловіків не приймає думки іншої людини. Вони думають, що все має бути так, як вони цього хочуть.

"Відкрито застосовують маніпуляцію. Ви маєте повністю підлаштувати своє життя під його думку", - пояснила психолог.

Безвідповідальні чоловіки

Такий чоловіків ще називають інфантильними - ті, які не вміють нести відповідальність за своє життя та сім’ю. Такі чоловіки не розв'язують проблеми і не досягають цілей. Загалом, це е чоловіки, які не діють.

Мамині синочки

Для таких чоловіків важлива у житті лише мама, вони будуть слухатись лише її. Змінити таке дуже важко.

Живуть за гроші жінки

Також до такого типу ще відносяться чоловіки, які ділять бюджет з жінкою 50/50.

"Тут мова йде про принциповий підхід до фінансового питання. Такі чоловіки заперечують свою потребу "ходити за мамонтом", насправді не можуть бути опорою для жінки під час декрету, не будуть чути її", - зазначила експерт.