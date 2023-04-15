Крепкие отношения с такими мужчинами не построить: от каких "типов" нужно бежать

Есть типы мужчин, которых лучше обходить и избегать с ними всех возможных контактов. Они могут только повлечь психологическую травму.

Зависимые мужчины

К таким типам мужчин относятся алкогольно и наркотически зависимые люди. В таких отношениях не стоит надеяться на чудо, что мужчина изменится.

"Не объясняйте, не спасайте, не надейтесь. Не верьте в чудо. Не верьте в истории, где женщина спасла мужчину и они жили долго и счастливо. Это одна ситуация на миллион. 999 999 других случаев заканчивается очень грустно и даже трагически", - говорится в сообщении.

Мужчина поднимает руку

Мужчины, которые "доносят" свое мнение до женщины из-за поднятия на нее руки, не стоят даже одной секунды вашего времени.

Психолог говорит, что никакая любовь и отношения не стоят, чтобы терпеть такое.

Тираны

Такой тип мужчин не принимает мнения другого человека. Они думают, что все должно быть так, как они этого хотят.

"Открыто применяют манипуляцию. Вы должны полностью подстроить свою жизнь под его мнение", - пояснила психолог.

Безответственные мужчины

Таких мужчин еще называют инфантильными - те, которые не умеют нести ответственность за свою жизнь и семью. Такие мужчины не решают проблему и не достигают целей. В общем, это мужчины, которые не действуют.

Мамины сыночки

Для таких мужчин важна в жизни только мама, они будут слушаться только ее. Изменить такое очень тяжело.

Живут за деньги женщины

Также к такому типу еще относятся мужчины, делящие бюджет с женщиной 50/50.

"Тут речь идет о принципиальном подходе к финансовому вопросу. Такие мужчины отрицают свою потребность "ходить за мамонтом", на самом деле не могут быть опорой для женщины во время декрета, не будут слышать ее", - отметила эксперт.