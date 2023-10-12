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Побратими думали, що обидва загинули, але неочікувано зустрілися в госпіталі: зворушливе фото

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 09:50
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Побратими думали, що обидва загинули, але неочікувано зустрілися в госпіталі: зворушливе фото Зворушлива зустріч побратимів (фото: instagram.com/dr_feb)
Автор: Юлія Гаюк

Медик добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олексій Божко показав зустріч двох побратимів під час евакуації. Унікальною її зробило те, що обидва з військових вважали іншого товариша загиблим.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис Олексія Божка.

"Коли чоловіки плачуть. Два солдати з одних позицій, були впевнені, що їхні побратими загинули й тут, вже на етапі евакуації, на їхній неймовірний подив і радість, вони бачать один одного живими", - підписав світлину Олексій.

На фото видно, як двоє військових лежать на евакуаційних ношах, дивляться один на одного та тримаються за руки. Задля безпеки їхні обличчя приховали.

Як відреагували українці

Світлина вже встигла розлетітися соціальними мережами та назбирати реакцій.

У коментарях користувачі не стримують своїх емоцій:

  • "Болить..."
  • "До мурах!"
  • "Сильно. Дякую, що ділитеся!"
  • "Я плачу"

Побратим Олексія Даніель Фрейман також залишив коментар. Вочевидь, він був свідком цієї зустрічі, тому написав: "Два побратими зустрілися - це було дуже зворушливо".

Раніше ми розповідали історії дітей, які пережили окупацію та втрату близьких на війні в Україні.

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