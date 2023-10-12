Побратимы думали, что оба погибли, но неожиданно встретились в госпитале: трогательное фото
Медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Алексей Божко показал встречу двух побратимов во время эвакуации. Уникальной ее сделало то, что оба из военных считали другого товарища погибшим.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Алексея Божко.
"Когда мужчины плачут. Два солдата с одних позиций были уверены, что их побратимы погибли и здесь, уже на этапе эвакуации, к их невероятному удивлению и радости, они видят друг друга живыми", - подписал фотографию Алексей.
На фото видно, как двое военных лежат на эвакуационных носилках, смотрят друг на друга и держатся за руки. В целях безопасности их лица скрыли.
Как отреагировали украинцы
Фотография уже успела разлететься социальными сетями и собрать реакций.
В комментариях пользователи не сдерживают свои эмоции:
- "Болить..."
- "До мурах!"
- "Сильно. Дякую, що ділитеся!"
- "Я плачу"
Побратим Алексея Даниэль Фрейман также оставил комментарий. Очевидно, он был свидетелем этой встречи, поэтому написал: "Два побратима встретились - это было очень трогательно".
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