Побратим ветерана АТО, который угрожал взорвать Кабмин, рассказал о Прохниче

Так, одно из ранений было легкое, другое - тяжелое. Также у бывшего бойца батальона "Айдар" было 4 контузии.

Побратим военного отметил, что Прохнича знает только с хорошей стороны, как порядочного человека.

"После военных действий он вернулся к мирной жизни. Он работал на автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он последнее время работал в такси. Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению... Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу", - высказался Третьяков.

Мужчина обратил внимание, что необходимо выяснить причину произошедшего, и что побудило его к подобным действиям.

"Надо выяснять по месту, что там произошло, почему так случилось, почему его довели до такого состояния. Возможно, проблемы у него были. Вы поймите, ребята, которые возвращаются с войны, они о своих проблемах даже друзьям в принципе не рассказывают и как-то решают их сами", - рассказал побратим бывшего воина.

Третьяков добавил, что знает о нескольких инициативах относительно реабилитационного центра.

"Дело в том, что каждый к этому по-своему относится. Я, например, не хожу ни за льготам, ни за помощью. И вообще как-то оно неправильно - когда ты приходишь и что-то просишь, еще и после того, как защищал страну", - высказал мнение побратим Прохнича.

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