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Мужчина, угрожавший взорвать Камбин, был участником АТО

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Среда 04 августа 2021 11:46
Мужчина, угрожавший взорвать Камбин, был участником АТО Фото: глава Нацполиции Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Мужчина, которого задержали в Кабинете министров, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины. Он угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко в ходе брифинга.

"Ситуация не стандартная тем, что это был участник АТО, который прошел боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события", - сообщил Клименко.

Как известно, около 10 часов утра к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Напомним, на месте правоохранители проводили перговоры с мужчиной. В Киеве ввели специальную полицейскую операцию.

Ближайшие улицы возле Кабмина перекрыли.

Вскоре стало известно, что мужчину задержали.

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Кабинет Министров Украины полиция Взрыв
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