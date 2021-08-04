Побратим ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, розповів про Прохнича

Так, одне з поранень було легке, друге - важке. Також у колишнього бійця батальйону "Айдар" було 4 контузії.

Побратим військового зазначив, що Прохнича знає тільки з хорошого боку, як порядну людину.

"Після військових дій він повернувся до мирного життя. Він працював в автосервісі. Потім, коли загинув його друг, з яким вони робили цю справу, він останнім часом працював у таксі. Я місяць тому у нього був, я не бачив причин, щоб він аж до такого… почав комусь погрожувати. Для простих людей він не представляє жодної загрози, на мою думку... Він був інженером, нічого поганого про цього хлопця я сказати не можу", - висловився Третьяков.

Чоловік звернув увагу, що необхідно з'ясувати причину події, і що спонукало його до подібних дій.

"Треба з'ясовувати за місцем, що там сталося, чому так сталося, чому його довели до такого стану. Можливо, проблеми у нього були. Ви зрозумійте, хлопці, які повертаються з війни, вони про свої проблеми навіть друзям в принципі не розповідають і якось вирішують їх самі", - розповів побратим колишнього воїна.

Третьяков додав, що знає про декілька ініціатив щодо реабілітаційного центру.

"Річ у тім, що кожен до цього по-своєму ставиться. Я, наприклад, не ходжу ані за пільгами, ані за допомогою. І взагалі якось воно неправильно - коли ти приходиш і щось просиш, ще й після того, як захищав країну", - висловив думку побратим Прохнича.

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