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Побочные эффекты могут быть разные: Степанов назвал последствия после вакцинации

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 18:03
Побочные эффекты могут быть разные: Степанов назвал последствия после вакцинации Глава Минздрава назвал побочные эффекты после вакцинации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что люди могут испытывать побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. Он объяснил, что цель любой прививки – это формирование иммунитета.

Видео о вакцинации министр охраны здоровья разместил на своей странице в Facebook.

Как отметил Максим Степанов, побочные эффекты от COVID-вакцины могут быть разные, но большинство из них схожи с теми, которые проявляются после вакцинации от гриппа. К примеру, может покраснеть место укола, куда вводился препарат или немного повыситься температура.

"Я уже обратился к нашим врачам, чтобы они максимально рассказывали о том, какие могут возникнуть побочные эффекты после вакцинации. Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививки от гриппа. У всех вакцин один способ действия – создать иммунитет у человека", - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что меньше всего побочных эффектов может наблюдаться у инактивированных вакцин. Таким препаратом является китайская вакцина Sinovac. И независимо от того, каким образом и с помощью каких технологий были созданы вакцины, механизм их действия одинаковый.

Максим Степанов назвал побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно о компенсациях за побочную реакцию на вакцину от COVID-19.

А также рассказывали о том, что Максим Степанов объяснил, почему нельзя купить вакцину от COVID-19 в Украине у частных компаний.

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