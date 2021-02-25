Побочные эффекты могут быть разные: Степанов назвал последствия после вакцинации

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что люди могут испытывать побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. Он объяснил, что цель любой прививки – это формирование иммунитета.

Как отметил Максим Степанов, побочные эффекты от COVID-вакцины могут быть разные, но большинство из них схожи с теми, которые проявляются после вакцинации от гриппа. К примеру, может покраснеть место укола, куда вводился препарат или немного повыситься температура.

"Я уже обратился к нашим врачам, чтобы они максимально рассказывали о том, какие могут возникнуть побочные эффекты после вакцинации. Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививки от гриппа. У всех вакцин один способ действия – создать иммунитет у человека", - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что меньше всего побочных эффектов может наблюдаться у инактивированных вакцин. Таким препаратом является китайская вакцина Sinovac. И независимо от того, каким образом и с помощью каких технологий были созданы вакцины, механизм их действия одинаковый.

Максим Степанов назвал побочные эффекты после вакцинации от коронавируса