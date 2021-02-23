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Стало известно о компенсациях за побочную реакцию на вакцину от COVID-19

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 17:54
Стало известно о компенсациях за побочную реакцию на вакцину от COVID-19 Вакцинация от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинация от коронавируса уже полным ходом идет во многих странах мира и совсем скоро она начнется в Украине. Однако в редких случаях пациенты обнаруживают у себя побочные эффекты от вакцины. В ВОЗ решили, как будут поступать в таких случаях.

О том, какое решение приняли во Всемирной организации здравоохранения по поводу пациентов с побочными эффектами после вакцины от коронавируса, рассказали на сайте "24 канал".

ВОЗ готова выплачивать компенсации гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX, если они получат серьезные побочные эффекты после вакцин от коронавируса, которые входят в перечень программы.

Таким образом в ВОЗ хотят защититься от возможных судебных исков. Подать заявку на компенсацию пострадавшие смогут с помощью специального сайта. Его запуск планируется до конца марта 2021 года.

"Предоставляя единовременную компенсацию без обвинения при полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена ​​на значительное сокращение необходимости обращения в суды, с потенциально длительным и дорогостоящим процессом", - заявили в ВОЗ.

В организации отмечают, что такая система компенсации предоставит гражданам быстрый, справедливый, надежный и прозрачный процесс. Они убеждены, что случаи серьезных побочных эффектов будут редкими.

Действовать программа компенсации будет до 30 июня 2020 года. Страны, которые самостоятельно финансируют свои закупки вакцины от коронавируса, могут ввести также программы ответственности.

Стоит отметить, что Украина – член глобальной инициативы COVAX.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный санитарный врач рассказал, сколько будет действовать вакцина от коронавируса.

А также рассказывали о том, что в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса.

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